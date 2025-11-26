- Anzeige -
SPielbetrieb in 2026 soll aufrechterhalten werden

ELF und EFA beenden Streit um den europäischen Football - das sieht die Einigung vor

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 09:45 Uhr
  • Kai Esser

Die European League of Football und die European Football Alliance haben eine Partnerschaft bekanntgegeben, die den Spielbetrieb im paneuropäischen Football im Jahr 2026 sichern soll.

von Kai Esser

Die European League of Football (ELF) und die European Football Alliance (EFA) haben sich auf eine strategische Kooperation geeinigt, um den professionellen American Football in Europa ab der Saison 2026 wieder zu vereinen.

Das teilten beide Organisationen in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Im Zentrum der Vereinbarung steht ein neues, teamgeführtes Governance-Modell mit einem Board of Governors, das für Liga-Planung, Budgetierung, Wettbewerbsformat, Medienrechte und Expansion verantwortlich ist. Die Ziele sind Stabilität, Transparenz und langfristiges Wachstum.

ELF und EFA wollen nachhaltigere Strukturen schaffen

Fans sollen demnach von stabilen Teams und besserem Spieltags-Erlebnis profitieren, Spieler und Trainer von klaren Regeln und Talentförderung.

Nächste Schritte umfassen die Finalisierung der Ligazusammensetzung und des Spielplans und Standards für Stadien und Übertragungen. Die ELF-Teilnehmer für 2026 sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

