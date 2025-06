Beim Titelverteidiger der European League of Football ist der Saisonstart missglückt. Jetzt zieht Rhein Fire daraus tiefgreifende Konsequenzen. Jetzt ist die Entscheidung um Rhein-Fire-Head-Coach Jim Tomsula gefallen. Der US-Amerikaner wird in dieser Spielzeit der European League of Football nicht mehr an die Seitenlinie der Düsseldorfer zurückkehren. Das bestätigte die Franchise. Tomsula, der 2015 Head Coach der San Francisco 49ers war, bleibt aus familiären Gründen den gesamten Sommer in den USA. "Um ein klares Zeichen zu setzen und die Spekulationen zu beenden, haben wir uns entschieden, ihn für dieses Jahr auszuplanen", teilte Geschäftsführer Max Paatz im teameigenen Podcast mit. "Was das für nächstes Jahr heißt, wird sich zeigen. Ich werde alles daran setzen, ihn zurückzuholen." Die ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

Das Power-Ranking der ELF

Die aktuellsten News Defensiv-Coordinator und Interims-Head-Coach Richard Kent bleibt Cheftrainer der Rhein Fire. "Wir haben Richard Kent, der einen tollen Job macht, trotz Doppelbelastung. Wir fokussieren uns auf das, was wir haben", erklärte Paatz.

Rhein Fire entlassen Offensive Coordinator Was Rhein Fire allerdings nicht mehr hat, ist ein Offensive Coordinator. Nach der 7:31-Niederlage gegen die Paris Musketeers wurde Ed Warinner nach nur drei Spielen entlassen. "Ed sagt, dass er unter anderen Voraussetzungen hierher gekommen ist. Leider muss ich ihm da Recht geben", erklärte Fire-Gesellschafter Martin Wagner der "NRZ": "Am Ende haben sich er und die Mannschaft einfach verloren oder nie gefunden." Die Trennung sei einvernehmlich gewesen. "Die letzten Spiele haben gezeigt, dass es in der Offensive nicht rund lief. Die Gründe dafür mag ich ihm nicht alleine anlasten, das ist das Resultat von einer Vielzahl an Dingen, die in den vergangenen Monaten passiert sind", erläuterte Paatz die Entscheidung.

