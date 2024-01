Hamburg Sea Devils: Nach Bremen nun Hannover

Anzeige

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) bespielen in der neuen Saison gleich drei große Fußballarenen im Norden. Neben Auftritten im Hamburger Volksparkstadion und Bremer Weserstadion wird die Franchise auch zwei Partien in der Heinz von Heiden Arena in Hannover bestreiten. Das gab die ELF am Donnerstag bekannt.

"Schon bei der Gründung der Liga haben wir den Anspruch klar formuliert, dass wir mit diesem großartigen Sport so viele Menschen wie möglich erreichen und außergewöhnliche Events anbieten wollen", sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica: "Aber das ist erst der Anfang, weitere Highlights werden folgen."

Die Sea Devils waren bereits in der vergangenen Spielzeit im Volkspark angetreten, gegen den späteren Champion Rhein Fire Düsseldorf kamen 32.500 Zuschauer - Ligarekord. Am 14. Juli kehren die "Seeteufel" in die Arena des Hamburger SV zurück. Die Termine für Bremen und Hannover stehen noch nicht fest.