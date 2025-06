Hamburg Sea Devils: Tagovailoa schon wieder weg

Nach nur zwei Einsätzen ist schon Schluss, Quarterback Taulia Tagovailoa verlässt die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF). Der US-Amerikaner, jüngerer Bruder von NFL-Star Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurück. Das gab die Franchise am Samstag bekannt.