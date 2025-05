"Überlasse es den Jüngeren": Mahomes nicht im Olympia-Fieber

Dabei sein ist alles? Offenbar nicht für Patrick Mahomes. Der Quarterback-Superstar der Kansas City Chiefs strebt nun doch keine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles an. Möglich wäre ein Start, weil Flag Football dann erstmals zum offiziellen Programm gehört und die US-Profiliga NFL ihren Stars die Teilnahme erlaubt.