Amazon überträgt Black-Friday-Spiel der NFL kostenlos

Das diesjährige Black-Friday-Spiel der US-Football-Liga NFL wird weltweit kostenlos zu sehen sein. Amazon strahlt das Duell zwischen Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles und den Chicago Bears am 28. November auf seiner Streamingplattform Prime Video aus. Zuschauer können das Spiel ohne Abonnement frei empfangen.

Seit 2023 findet ein Spiel am Black Friday, beziehungsweise am Freitag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving, statt. 2024 trafen dabei die Kansas City Chiefs auf die Las Vegas Raiders.