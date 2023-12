Baltimore Ravens: Ein entscheidender Faktor für den Super Bowl

Und ein Beweis, warum die Ravens in dieser Saison ein ernstzunehmender Kandidat für den Gewinn des Super Bowl sind. Denn der größte Faktor fehlte in den vergangenen beiden Jahren im Dezember, wenn es zählte.

Doch Jackson befreite sich mit einer ebenso blitzartigen wie sehenswerten Bewegung, schaute, und feuerte einen 26-Yard-Pass zu Isaiah Likely. In der weiteren Folge kamen die Baltimore Ravens zum 17:7 gegen die Jacksonville Jaguars. Ein Mega-Move zu einem essenziellen Zeitpunkt, zum Ende des dritten Viertels.

Lamar Jackson: Im Winter on Fire

Als 2021 und 2022 seine Saisons im Dezember verletzungsbedingt vorzeitig beendet waren, legten die Ravens in dem Monat insgesamt eine 2:3-Bilanz hin. 2021 stand am Ende ein 8:9-Record (nach einem 8:3-Start!), 2022 ging es mit 10:7 zwar in die Playoffs, dort war aber gegen die Cincinnati Bengals Endstation.

Dabei läuft Jackson in der kalten Jahreszeit normalerweise erst so richtig heiß. Er steht im Dezember bei einer 15:3-Bilanz, laut ESPN ist das seit 2018 die zweitbeste hinter Aaron Rodgers (17:3).

Einer der Pluspunkte Jacksons bleibt seine Unberechenbarkeit. Zwar wissen die Teams, dass er als Dual-Threat-Quarterback Stärken als Passer, aber vor allem auch am Boden hat. 3.105 Yards, 17 Touchdowns in der Luft und 741 Yards und fünf Touchdowns am Boden unterstreichen das weiterhin hohe Niveau in beiden Kategorien. Im Jaguars-Spiel war er zum 36. Mal der beste Rusher seines Teams.

Die Gegner wissen das seit sechs Jahren, finden aber nur wenige probate Mittel gegen Jackson, der immer wieder Plays aus dem Hut zaubert, die den Unterschied machen. "MVP"-Rufe sind die logische Folge.

Den Titel hat er übrigens schon, und er weiß natürlich, dass nur ein Super-Bowl-Sieg seine Karriere komplett machen wird.