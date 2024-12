Chiefs holen Platz eins der AFC - Rekorde für Kelce und Jackson

Die Kansas City Chiefs haben sich in ihrem "Christmas Game" selbst beschenkt und den begehrten ersten Platz ihrer Conference gesichert. Das Team um den starken Ausnahme-Quarterback Patrick Mahomes setzte beim 29:10 bei den Pittsburgh Steelers im vorletzten Spiel der regulären Saison der Football-Profiliga NFL seine Erfolgsserie fort. Die Chiefs, die den historischen dritten Super-Bowl-Triumph in Serie anpeilen, sind wie die Steelers bereits für die Play-offs qualifiziert.

Für eine Bestmarke sorgte am ersten Weihnachtstag Chiefs-Star Travis Kelce: Der Tight End stieg durch seinen 77. gefangenen Touchdown-Pass im Schlussviertel zum alleinigen Rekordhalter der Franchise auf. Kelce überflügelte Tony Gonzalez, der von 1997 bis 2008 für die Chiefs gespielt hatte. "Tony ist ein Mentor für mich. Es ist eine Ehre, mit ihm in einem Satz genannt zu werden", sagte Kelce im Interview bei Netflix. Gegen die Steelers fing der 35-Jährige zudem seinen 1000. Pass in der NFL, nach Gonzalez und Jason Witten ist er erst der dritte Tight End, der diese Marke erreichte.

Mahomes entschied mit drei Touchdown-Pässen in Pittsburgh auch das Duell mit dem routinierten Spielmacher Russell Wilson für sich. Nach nun 15 Siegen aus 16 Spielen ist den Chiefs der erste Platz der American Football Conference (AFC) nicht mehr zu nehmen. Das Team um Mahomes darf sich damit in den Play-offs über ein Freilos in Runde eins und den wichtigen Heimvorteil freuen.

Bemerkenswert: Neben dem Chiefs-Sieg wurde auch der deutliche 31:2-Erfolg der Baltimore Ravens bei den Houston Texans bei Netflix gezeigt. Der Streaming-Riese zahlte für die weltweit exklusive Übertragung der beiden NFL-Spiele am ersten Weihnachtsfeiertag kolportierte 150 Millionen US-Dollar. Pop-Megastar Beyonce wurde zudem für eine Halbzeitshow eingekauft.

In Houston avancierte Lamar Jackson einmal mehr zum Mann des Tages für die Ravens. Der amtierende NFL-MVP führte seine Mannschaft mit drei Touchdowns zum elften Saisonsieg - und stellte dabei auch einen Rekord auf. Durch seine 87 Rushing-Yards gegen die Texans liegt der 27-Jährige nun bei insgesamt 6110. Damit überholte er den früheren Falcons- und Eagles-Star Michael Vick um genau einen Yard und stieg so zum Quarterback mit den meisten erlaufenen Yards in der Geschichte der Liga auf.