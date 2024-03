NFL Combine 2024: Xavier Worthy stellt Rekord auf - News und Gerüchte im Liveticker

Seit Donnerstag läuft die Talentshow mit den einzelnen körperlichen Disziplinen so richtig.

Schauplatz des Events für die größten Talente der Colleges ist das Lucas Oil Stadium in Indianapolis - die Heimspielstätte der Indianapolis Colts.

Am Montag stand der erste offizielle Tag des Scouting Combine der NFL an.

Der Scouting Combine der NFL steht vom 26. Februar bis 4. März an. ran fasst die wichtigsten News im Ticker zusammen.

Der Wide Receiver von den Texas Longhorns sprintete die 40 Yards in 4,21 Sekunden. Damit brach er den bisherigen Rekord von 4,22 Sekunden von John Ross III (ehemaliger Erstrundenpick der Bengals) aus dem Jahr 2017.

Mit seinem 40-Yard Dash hat Xavier Worthy am dritten Tag der NFL Draft Combine für Aufsehen gesorgt und dürfte seine Draft-Aussichten deutlich verbessert haben.

Worthy fing in der vergangenen Saison in 14 Spielen für Texas 75 Pässe für 1.014 Yards und fünf Touchdowns. Der 20-Jährige wird von den meisten Draft-Experten als potenzieller Zweit- oder Drittrundenpick eingestuft.

Statt an diesem Wochenende wird Williams die medizinischen Untersuchungen dem Bericht zufolge zu einem späteren Zeitpunkt mit interessierten Teams durchführen, mit denen er sich während des Prozesses vor dem Draft treffen wird.

Die Untersuchungen wurden in den letzten Jahren von diversen Draftkandidaten kritisiert - wegen der langen Dauer und der Tatsache, bei verschiedenen Teams dieselbe Untersuchung absolvieren zu müssen.

Der 22-Jährige sei demnach der erste Teilnehmer an der Veranstaltung jemals, der die medizinischen Tests ablehnt. "Williams hat auch nicht zugestimmt, dass seine medizinischen Unterlagen an alle 32 Teams weitergegeben werden", so Jones weiter.

Laut Jonathan Jones von "CBS Sports" hat der als potentieller Nummer-eins-Pick im kommenden Draft gehandelte Quarterback es abgelehnt, an den medizinischen Untersuchungen mit den Teams beim Combine teilzunehmen.

1. (geteilt) Tyrice Knight, Texas-El Paso / Jordan Magee, Temple / Edgerrin Cooper, Texas A&M / Payton Wilson, N.C. State, 1,54 Sekunden

9. (geteilt) Jared Verse, Florida State / Myles Coles, Texas Tech / Darius Robinson, Missouri, 35.00 in

8. Marshawn Kneeland, Western Michigan, 35.50 in

7. Eric Watts, Connecticu, 36.50 in

5. (geteilt) Jaylen Harrell, Michigan / Javon Solomon, Troy, 37,.00 in

4. Jalyx Hunt, Houston Christian University, 37.50 in

3. Cedric Johnson, Mississippi, 38.00 in

2. Gabriel Murphy, UCLA, 39.50 in

1. Dallas Turner, Alabama, 40.50 in

Die Vertical Jumps der Defensive Ends (in Inches) - die besten Ergebnisse:

3. (geteilt) Edgerrin Cooper, Texas A&M / Trevin Wallace, Kentucky, 4,51 Sekunden

10. Edgerrin Cooper, Texas A&M, 9ft 10in

Der Broad Jump der Linebacker (in Feet und Inches) - die besten Ergebnisse:

Der Broad Jump der Edge Rusher (in Feet und Inches) - die besten Ergebnisse:

7. (geteilt) Jared Verse, Florida State / Myles Cole, Texas Tech / Darius Robinson Missouri, 35 in

6. Marshawn Kneeland, Western Michigan, 35,5 in

5. Eric Watts, Connecticut 36,5 in

3. (geteilt) Jalen Harrell, Michigan / Javon Solomon, Troy, 37 in

2. Jalyx Hunt, Houston Christian University, 37,5 in

1. Cedric Johnson, Mississippi, 38 in

Die Vertical Jumps der Edge Rusher (in Inches) - die besten Ergebnisse:

Der Broad Jump der Defensive Tackles (in Feet und Inches) - die besten Ergebnisse:

10. Leonard Taylor III, DT, Miami, 30.00 in

8. (geteilt) Maason Smith, DT, LSU/Jordan Jefferson, DT, LSU 31.00 in

5. (geteilt) Gabe Hall, DT, Baylor/Logan Lee, DT, Iowa/Mekhi Wingo, DT, LSU 31.50 in

3. (geteilt) DeWayne Carter, DT, Duke/Ruke Orhorhoro, DT, Clemson, 32.00 in

2. Byron Murphy II, DT, Texas, 33.00 in

1. Braden Fiske, DT, Florida State, 33.50 in

Die Vertical Jumps der Defensive Tackles (in Inches) - die besten Ergebnisse:

Am Donnerstag haben beim Combine die Defensive Linemen und Defensive Tackles den Anfang gemacht.

Nachdem Mike McCarthy, Head Coach der Dallas Cowboys, seine Teilnahme am Scouting Combine abgesagt hat, bleiben wohl drei weitere Head Coaches der Talentshow fern.

+++ Update, 27. Februar, 8:00 Uhr: Vier Head Coaches sagen Teilnahme am Scouting Combine ab +++

Anders sieht es laut Bericht bei JJ McCarthy aus. Der 21 Jahre alte Spielmacher, der für die University of Michigan an den Start ging, soll laut Rapoport seine Workouts beim Combine durchziehen.

Demnach wird der Prospect wohl eher beim Pro Day die Bälle werfen - in Indianapolis wird er den Scouts, Trainern und Journalisten lediglich für Fragen bereitstehen.

+++ Update: 26. Februar, 11:00 Uhr: Cowboys Head Coach McCarthy sagt Combine ab +++

Mike McCarthy, der Head Coach der Dallas Cowboys, wird nicht am Combine teilnehmen.

Laut "ESPN" nannte McCarthy Zeiteffizienz und mangelnde Kapazität ob seiner Arbeitsbelastung als Grund, gemeinsam mit Defensive Coordinator Mike Zimmer in Dallas zu bleiben.

"Zim und ich werden hier eine volle Woche zusammen haben und eine Menge an Dingen erledigen, an denen wir arbeiten", wird McCarthy von "ESPN" zitiert. "Gleichzeitig können wir immer noch am Combine-Prozess teilnehmen und über Videoanrufe und Meetings direkten Kontakt haben, während unsere Coaches vor Ort sind."

Abgesehen von einem mehrstündigen Treffen mit den Medien in Indianapolis war der Head Coach auch beim Combine im vergangenen Jahr nicht anwesend, weil er in dieser Zeit Änderungen am Offensivschema des Teams vornahm.