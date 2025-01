Commanders beeindrucken Vollmer: "Alles kann passieren"

Als Außenseiter sind die Washington Commanders in die Play-offs der National Football League (NFL) gestartet, jetzt steht das Team um den Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman im Halbfinale. "Keiner hätte erwartet, dass sie so weit kommen würden. Aber man muss mit ihnen absolut rechnen", sagte der frühere Footballprofi und heutige TV-Experte Sebastian Vollmer im Interview mit RTL/ntv.

Am Sonntag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) tritt das Team aus der US-Hauptstadt bei den favorisierten Philadelphia Eagles an. Vollmer glaubt vor dem Duell aber nicht, "dass es ein absolutes Selbstverständnis ist, dass die Eagles mit einem Sieg in den Super Bowl einziehen. Ich glaube, alles kann passieren."

Vollmer freut sich, dass Coleman noch im Rennen ist und der 24-Jährige "Deutschland hoffentlich im Super Bowl vertreten kann". Der Offensive Tackle sei "riesengroß und breit, dennoch absolut athletisch. Das sind die Voraussetzungen, mit denen er überzeugt. Das muss man erstmal schaffen", so Vollmer: "Sich in dem Team, das jetzt gegen hervorragende Defenses spielt, so zu halten – mein Riesenrespekt dafür. Er trägt natürlich seinen Teil dazu bei, dass sie so weit kommen."