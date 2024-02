Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown erwägt Teilnahme an Olympia 2028

Anzeige

Nach einer starken Saison bei den Detroit Lions und seiner zweiten Pro-Bowl-Teilnahme hat Amon-Ra St. Brown nun noch ein weiteres Ziel für sich ausgegeben: die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Dass American Football bei den Olympischen Spielen vertreten ist, gab es in der langen Historie der Wettbewerbe noch nie. 2028 in Los Angeles wird dies zum ersten Mal der Fall sein, mit der körperlosen Variante Flag Football. Dann will auch die deutsche Nationalmannschaft dabei sein.

Sollte die Auswahl das Ticket nach LA lösen, könnte sie in Form von Amon-Ra St. Brown einen wahren Star in ihren Reihen begrüßen. Denn der Wide Receiver der Detroit Lions verriet in einem "ESPN"-Interview am Rande des Pro Bowl in Orlando, dass er Interesse an einer Teilnahme hat.

"Ich denke darüber nach, dort zu spielen", sagte der 24-Jährige über die übernächsten Sommerspiele: "Ich weiß noch nicht, wie das mit Verträgen und Verletzungen aussieht, aber ich könnte dort spielen, entweder für das Team USA oder für Deutschland."

Der gebürtige Kalifornier hat einen US-amerikanischen Vater und eine deutsche Mutter, wäre damit für beide Teams spielberechtigt. Allerdings müsste eben auch sein Arbeitgeber zustimmen, wie er selbst andeutete. Die allgemeine Bereitschaft, eines der Länder zu vertreten und Olympia-Luft zu schnuppern, ist aber vorhanden.