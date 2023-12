Anzeige

Ben Johnson ist einer der begehrtesten Coaches der NFL. Detroits Offensive Coordinator hat auch schon konkrete (Gehalts-)Vorstellungen.

So gut wie jeder Head Coach in der NFL hat zuvor als Coordinator bei einem der 32 Teams gearbeitet. Diesen Weg strebt offenbar auch Ben Johnson an.

Der Offensive Coordinator der Detroit Lions gilt als einer der begehrtesten Coaches in der Liga. Er selbst hat laut US-Medienberichten wohl auch schon einen Plan geschmiedet.

Wie "CBS Sports" erfahren haben möchte, zielt Johnson auf einen Vertrag ab, bei dem er als Head Coach mindestens 15 Millionen US-Dollar im Jahr verdient.

Eine Ansage, die durchblicken lässt, in welcher Verhandlungsposition sich der Lions-OC befindet. Mehrere Teams suchen für die kommende Spielzeit einen Head Coach, andere können sich bis zum Saisonende noch der Liste anschließen.

Brandon Staley und die Los Angeles Chargers haben sich getrennt. Antonio Pierce ist bei den Las Vegas Raiders lediglich Interims-Coach. Und die Stühle von Robert Saleh (New York Jets) und Bill Belichick (New England Patriots) wackeln scheinbar.