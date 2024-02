Eine tote Person: Schießerei überschattet Chiefs-Parade

Anzeige

Die Parade von Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs ist von einer Schießerei mit einer toten Person überschattet worden. Das bestätigte die Polizeichefin von Kansas City, Stacey Graves, auf einer Pressekonferenz. Zudem sollen zehn bis 15 Menschen verletzt worden sein.

Unter den Verletzten sollen sich drei in einem kritischen und fünf weitere in einem ernsten Zustand befinden. Dies erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Nach Angaben der Polizei von Kansas City ereigneten sich die Schüsse in der Nähe des Parkplatzes des Bahnhofs Union Station, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der die Spieler der Chiefs kurz zuvor zu den jubelnden Anhängern gesprochen hatten. "Ich bin wütend über das, was passiert ist. Die Menschen, die zu dieser Feier gekommen sind, sollten eine sichere Umgebung erwarten", sagte Graves.

"Wir haben zwei bewaffnete Personen für weitere Ermittlungen in Gewahrsam genommen", schrieb die Polizei bei X. Nach den Schüssen brach eine Panik unter den zahlreichen Fans aus. "Ich bete für Kansas City", schrieb Star-Quarterback Patrick Mahomes nach den Vorfällen ebenfalls bei X.

Die Mannschaft von Kansas City hatte zuvor mit einer großen Parade ihren erneuten Super-Bowl-Sieg ausgelassen gefeiert. Drei Tage nach dem dramatischen Erfolg gegen die San Francisco 49ers (25:22 n.V.) fuhr das Team um Mahomes auf offenen Bussen drei Kilometer durch die Stadt und präsentierte den Zehntausenden Fans am Straßenrand stolz die Vince-Lombardi-Trophy.