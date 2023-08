Erneuter Spielabbruch in der NFL-Vorbereitung

Anzeige

In der Saisonvorbereitung der NFL ist es erneut zu einem Spielabbruch wegen einer Verletzung gekommen. Rookie Daewood Davis von den Miami Dolphins wurde beim Spiel bei den Jacksonville Jaguars von seinem Gegenspieler Dequan Jackson hart zu Boden gebracht und blieb minutenlang regungslos liegen.

Spieler beider Teams knieten um den Verletzten, der anschließend vom Feld getragen und in ein Krankenhaus gefahren wurde. Laut Dolphins kann Davis alle Extremitäten bewegen, er soll weiterhin untersucht werden.

Beide Teams einigten sich auf einen Abbruch, 8:32 Minuten wären eigentlich noch zu spielen gewesen. Die Jaguars lagen zu diesem Zeitpunkt mit 31:18 in Führung.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es in der NFL-Vorbereitung mehrere derartige Zwischenfälle gegeben. Wegen einer Verletzung von Isaiah Bolden war das Spiel seiner New England Patriots bei den Green Bay Packers ebenfalls abgebrochen worden.