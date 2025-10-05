Ex-Quarterback Sanchez mit Stichwunden im Krankenhaus

Der frühere NFL-Quarterback und heutige TV-Experte Mark Sanchez hat bei einem Vorfall in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana Stichwunden erlitten. Laut Mitteilung seines Arbeitgebers Fox Sports am Samstag befindet sich der 38-Jährige in stabilem Zustand im Krankenhaus. Dort wurde Sanchez am Samstag (Ortszeit) verhaftet. Vorgeworfen werden ihm unter anderem Körperverletzung und Trunkenheit in der Öffentlichkeit.

Sanchez war für die Übertragung des Spiels zwischen den Indianapolis Colts und den Las Vegas Raiders am Sonntag in der Stadt, die Auseinandersetzung zwischen ihm und zwei weiteren Männern ereignete sich laut Polizei-Angaben kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Samstag. "Sanchez befindet sich noch immer im Krankenhaus und ist noch nicht in die Haftanstalt eingewiesen worden", teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft werde die Entscheidung über die Anklage treffen.

Der Sender Fox Sports hatte zuvor mitgeteilt: "Wir sind dem medizinischen Team für die außergewöhnlich gute Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar. Wir sind in unseren Gedanken und Gebeten bei Mark, und wir bitten alle, in dieser Zeit seine Privatsphäre und die seiner Familie zu respektieren."

Sanchez war 2009 im Draft an achter Position von den New York Jets ausgewählt worden. Er spielte zehn Jahre lang in der NFL, nach den Jets noch für die Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys und in Washington.