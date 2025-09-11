Großer Onkel stoppt Purdy: Bis zu fünf Wochen Pause

Erst erwischte es George Kittle, jetzt müssen die San Francisco 49ers in der National Football League (NFL) wohl auch länger ohne Brock Purdy auskommen. Wegen einer Verletzung am großen Zeh ("Turf Toe") könnte der Quarterback dem Team aus Kalifornien bis zu fünf Wochen fehlen, das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

Am Mittwoch hatte Headcoach Kyle Shanahan bereits erklärt, dass Purdys Einsatz am Wochenende bei den New Orleans Saints unwahrscheinlich und ein mehrwöchiger Ausfall möglich sei. Offiziell haben die Niners bislang nicht bekannt gegeben, dass der 25-Jährige vorerst ausfallen wird. Purdy plagen neben Zeh- auch Schulterprobleme. Mac Jones wird seinen Platz einnehmen, sollte es keine überraschende Wende geben.

Kittle zog sich im Auftaktspiel bei den Seattle Seahawks (17:13) eine Oberschenkelverletzung zu und wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der Tight End verpasst damit die kommenden vier Spiele und kehrt frühestens am 12. Oktober (bei den Tampa Bay Buccaneers) zurück.

Nach seiner schwachen Vorstellung in Seattle war Jake Moody am Dienstag von den 49ers abgegeben worden. Der Kicker hatte erst einen Field-Goal-Versuch aus 27 Yards vergeben, ein weiterer Schuss aus 36 Yards Entfernung war geblockt worden.