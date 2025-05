Indianapolis Colts trauern um Besitzer Irsay

Die Indianapolis Colts aus der Football-Profiliga NFL trauern um Besitzer und CEO Jim Irsay. Der US-Unternehmer starb am Mittwoch im Alter von 65 Jahren, das gab die Franchise auf ihrer Homepage bekannt. Eine Todesursache wurde nicht genannt, Irsay sei am Nachmittag "friedlich im Schlaf verstorben".

"Jims Hingabe und Leidenschaft für die Indianapolis Colts, seine Großzügigkeit, sein Engagement für die Gemeinschaft und vor allem seine Liebe zu seiner Familie waren unübertroffen", hieß es in der Mitteilung. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Töchtern Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt, Kalen Jackson und seiner gesamten Familie. Wir trauern mit ihnen."

Der Milliardär übernahm den Klub 1997 von seinem Vater Robert, der die Baltimore Colts 1972 erworben hatte und mit ihm 1984 nach Indianapolis umgezogen war. Jim Irsay war von 1984 bis 1996 General Manager der Franchise, danach änderte sich seine Rolle.

Im Dezember 2023 war Irsay bewusstlos in seinem Schlafzimmer aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei berichtete damals von einer "mutmaßlichen Überdosis". Im darauffolgenden Monat teilten die Colts mit, der Klubboss werde wegen einer "schweren Atemwegserkrankung" behandelt. Zuletzt war Irsay kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen.

Irsay war begeisterter Sammler. Er besaß unter anderem rund 200 E-Gitarren, dazu gehörten Modelle von Jimi Hendrix, Prince, Eddie Van Halen und Johnny Cash. 2022 ersteigerte Irsay einen Weltmeistergürtel von Box-Legende Muhammad Ali für 6,18 Millionen Dollar. Diesen hatte Ali für seinen Sieg beim berühmten "Rumble in the Jungle" gegen George Foreman 1974 erhalten.

"Jim war ein Freund und ein Mann, der sich seiner Familie, dem Sport, den Colts und der Gemeinde von Indianapolis zutiefst verpflichtet fühlte", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell: "Er führte mit Integrität, Leidenschaft und Fürsorge für die Spieler, Trainer und Mitarbeiter der Colts, und sein mutiger Einsatz für die psychische Gesundheit wird ein bleibendes Vermächtnis sein."