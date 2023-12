So lautet die Bilanz der Kansas City Chiefs in den vergangenen sechs Partien. Noch sind die Playoffs sicher. Dort würde es Stand jetzt gegen die Bills gehen. Doch die Niederlagen - gerade die jüngste gegen die Raiders - haben Spuren hinterlassen.

Zwei Siege gegen die Las Vegas Raiders und die New England Patriots, vier Niederlagen gegen die Philadelphia Eagles, Green Bay Packers, Buffalo Bills und die Raiders.

Die Kansas City Chiefs haben in den vergangenen sechs Spielen nur zwei Siege geholt. Travis Kelce stinkt das gewaltig.

In der Pflicht nahm Kelce bei seinem Rundumschlag alle - auch sich selbst.

Dass die Zeiten, in denen die Chiefs das "Team to beat" waren, vorerst vorüber sind, weiß auch der Star-Tight-End. "Es ist gerade eine frustrierende, versch***ene Erfahrung."

"Wir haben den Raiders den Sieg an Weihnachten geschenkt", sagte er im Podcast "New Heights", den er mit Bruder Jason Kelce betreibt: "Wir waren der Nikolaus und haben ihnen ein Geschenk verteilt."

Chiefs gegen Bengals und Chargers gefordert

"Es liegt nicht nur an einem Mann. Es liegt auch nicht nur an mir, obwohl ich wie Hundesch***e spiele", echauffierte sich Kelce und fügte hinzu: "Das Problem ist nicht nur, dass wir beim Passen Schwierigkeiten haben. Alle stecken zusammen in dieser verf***ten Sch***e. Aber irgendwie fühlt sich keiner verantwortlich."

Zwei Spiele bleiben den Chiefs noch, um die - immer noch solide - Bilanz von neun Siegen und sechs Niederlagen auszubauen.

Am Sonntag (ab 22:25 Uhr im Liveticker bei ran) geht es gegen die Cincinnati Bengals. Eine Woche später warten die Los Angeles Chargers.