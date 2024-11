Lions besiegen den Fluch: "Happy Thanksgiving"

Siebenmal in Folge war nichts zu holen für die Detroit Lions an Thanksgiving, dreimal unter Headcoach Dan Campbell. Nun ist der Fluch gebrochen. "Ich nehme diesen Sieg mit und werde Thanksgiving genießen", sagte Campbell nach dem schwer erkämpften 23:20 am Feiertag über die Chicago Bears und wünschte: "Happy Thanksgiving."