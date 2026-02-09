- Anzeige -
Super Bowl

Nach Halftime Show beim Super Bowl - Bad Bunny löscht seinen Instagram-Account

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 10:41 Uhr
  • ran.de

Im Anschluss an seine Halftime-Show mit politischen Botschaften hat Bad Bunny seinen Instagram-Account mittlerweile gelöscht. Was steckt hinter der Aktion des Rappers?

Wenige Stunden nach seiner Halftime Show beim Super Bowl zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13) hat Bad Bunny für einen Paukenschlag gesorgt.

Der aus Puerto Rico stammende Rapper hat sämtliche Inhalte seines Instagram-Accounts gelöscht. Zudem entfolgte er allen anderen Instagram-Nutzern.

Nun wird über die Hintergründe dieser Maßnahme von Bad Bunny, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martinez Ocasio heißt, spekuliert.

Bad Bunny: Instagram-Account wegen Trump-Kritik gelöscht?

Das "People Magazine" vermutet etwa, dass Bad Bunny dies aufgrund des Gegenwinds nach seiner Halftime-Show gemacht haben könnte.

So bezeichnete US-Präsident Donald Trump den Auftritt von Bad Bunny, der nur auf Spanisch sang, in einem Beitrag auf Truth Social als "absolut schrecklich".

Super-Bowl-Highlights: Seahawks feiern nach defensiver Meisterleistung

"Sie ist eine Beleidigung der Größe Amerikas und entspricht nicht unseren Standards für Erfolg, Kreativität oder Exzellenz", kritisierte Trump.

Bei Grammys: Bad Bunny kritisiert US-Einwanderungsbehörde ICE

Bad Bunny stellte sich auch zuletzt schön öffentlich gegen Trumps Politik und vor allem die US-Einwanderungsbehörde ICE. "Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE out", sagte er in seiner Dankesrede bei den Grammys.

Da sich Bad Bunny aber noch nicht zu den Hintergründen seines Instagram-Rückzuges geäußert hat, halten die Spekulationen weiter an.

Es gibt auch die Vermutung, er könnte mit dieser Aktion ein neues Album ankündigen. In den Schlagzeilen bleibt der Rapper nach seinem fulminanten Auftritt so auf jeden Fall.

Auch interessant: Super Bowl 2026: Es braucht keine Superstar-Quarterbacks für den Titel

Und: Sam Darnold ist Super-Bowl-Champion: Der Quarterback, der zeigt, dass nicht nur Talent zählt

