Super Bowl 2026: Kenneth Walker III als MVP ausgezeichnet

Kenneth Walker erhält als wertvollster Spieler des Super Bowls die Pete Rozelle Trophäe. Damit wird erstmals seit 1998 wieder ein Running Back ausgezeichnet.

Die Seattle Seahawks haben sich zum Super Bowl Champion 2026 gekrönt, dank starker Leistung der Defense - und Running Back Kenneth Walker III.

Walker hatte am 29:13-Erfolg gegen die New England Patriots mit insgesamt 161 Yards Raumgewinn - davon 135 Rushing Yards - großen Anteil. Bereits zur Pause kam der Running Back auf 100 Total Yards - und damit fast doppelt so viele wie die komplette Patriots-Offense mit 51.

Im Schlussviertel gelang Walker noch ein 49-Yard-Lauf in die Endzone, der Touchdown wurde wegen Haltens von Center Jalen Sundell zurückgenommen.