- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

Super Bowl 2026: Kenneth Walker III als MVP ausgezeichnet

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 10:25 Uhr
  • ran.de

Kenneth Walker erhält als wertvollster Spieler des Super Bowls die Pete Rozelle Trophäe. Damit wird erstmals seit 1998 wieder ein Running Back ausgezeichnet.

Die Seattle Seahawks haben sich zum Super Bowl Champion 2026 gekrönt, dank starker Leistung der Defense - und Running Back Kenneth Walker III.

Walker hatte am 29:13-Erfolg gegen die New England Patriots mit insgesamt 161 Yards Raumgewinn - davon 135 Rushing Yards - großen Anteil. Bereits zur Pause kam der Running Back auf 100 Total Yards - und damit fast doppelt so viele wie die komplette Patriots-Offense mit 51.

Im Schlussviertel gelang Walker noch ein 49-Yard-Lauf in die Endzone, der Touchdown wurde wegen Haltens von Center Jalen Sundell zurückgenommen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Walker ist Super-Bowl-MVP: Erster Running Back seit Davis 1998

Neben der Pete Rozelle Trophäe erhält Walker auch eine Einladung nach Disneyland, wo der Super-Bowl-MVP kurz nach dem Spiel eine Parade abhält.

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl: Stefon Diggs und Cardi B getrennt?

Letztmals war Terrell Davis im Jahr 1998 beim Erfolg der Denver Broncos über die Green Bay Packers als Running Back mit der Pete Rozelle Trophäe ausgezeichnet worden.

Mehr News und Videos
imago images 1072110489
News

Patriots-Star verliert Super Bowl und wohl auch Freundin

  • 10.02.2026
  • 11:23 Uhr
Keion White in San Francisco abgeschossen
News

Erneut NFL-Profi in San Francisco angeschossen

  • 10.02.2026
  • 11:12 Uhr
imago images 1072345586
News

Wettquoten zu Super Bowl 2027: Seahawks nicht alleiniger Favorit

  • 10.02.2026
  • 10:51 Uhr
Bad Bunny
News

Nach Halftime Show: Bad Bunny löscht Instagram-Account

  • 10.02.2026
  • 10:41 Uhr
Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) celebrates after winning Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. The Seattle Seahawks defeated the N...
News

Kommentar: Es braucht keine Superstar-QBs für den Titel

  • 10.02.2026
  • 10:40 Uhr
David Njoku
News

Browns-Legende muss Cleveland verlassen

  • 10.02.2026
  • 10:29 Uhr
imago images 1058736589
News

Super Bowl: Die besten Werbespots - Pepsi vs. Cola geht weiter

  • 10.02.2026
  • 10:27 Uhr
Seattle Seahawks head coach Mike MacDonald holds the Vince Lombardi Trophy after the Seattle Seahawks defeated the New England Patriots to win Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, Califo...
News

Seahawks zerlegen Patriots - Seattle ist Super-Bowl-Champ

  • 10.02.2026
  • 10:25 Uhr
Seahawks-Headcoach Mike Macdonald mit dem Siegerpokal
News

Super Bowl LX: Starke Marktanteile für RTL

  • 10.02.2026
  • 10:24 Uhr
imago images 1072309045
News

Sam Darnold: Erst sah er Geister – jetzt ist er Champion

  • 10.02.2026
  • 10:23 Uhr