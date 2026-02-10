- Anzeige -
Super Bowl 2027: Wettquoten aller NFL-Teams - Seattle Seahawks nicht alleiniger Favorit

  • Veröffentlicht: 10.02.2026
  • 10:51 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Super Bowl 60 ist gerade erst absolviert, da haben die Buchmacher bereits die Wettquoten auf den Sieger für den Super Bowl 2027 herausgegeben.

Die NFL-Saison 2025 ist offiziell vorbei.

Die Seattle Seahawks gewannen den Super Bowl LX (29:13) gegen die New England Patriots und feierten mit der Vince Lombardi-Trophy. Während Seattle den Titel genießt, richtet sich der Blick der Liga bereits auf die Saison 2026. Das Ziel: im Super Bowl 2027 zu stehen.

ran zeigt vorab die Wettquoten der Buchmacher. Welches Team hat die besten Chancen? (Quelle: DraftKings Sportsbook, 10. Februar 2026, 10:00 Uhr)

Zur Erklärung: Die Zahlen (z. B. +950) sind sogenannte "Moneyline Odds". Sie zeigen, wie hoch der Gewinn bei einer Wette wäre. Je niedriger die Zahl, desto höher das Vertrauen der Buchmacher, dass das Team den Super Bowl gewinnen könnte. Bei einem Einsatz von 100 Dollar würde man in diesem Fall 950 Dollar gewinnen.

Super Bowl 61 - Wettquoten auf die Teams

Seattle Seahawks: +950

Los Angeles Rams: +950

Buffalo Bills: +1100

Philadelphia Eagles: +1350

New England Patriots: +1300

Baltimore Ravens: +1300

Green Bay Packers: +1400

Detroit Lions: +1400

Los Angeles Chargers: +1500

Kansas City Chiefs: +1500

San Francisco 49ers: +1700

Houston Texans: +1900

Denver Broncos: +1900

Jacksonville Jaguars: +2000

Chicago Bears: +2500

Cincinnati Bengals: +2800

Dallas Cowboys: +3500

Tampa Bay Buccaneers: +4000

Washington Commanders: +6000

Pittsburgh Steelers: +6000

Minnesota Vikings: +6000

Indianapolis Colts: +6000

New York Giants: +7000

Atlanta Falcons: +8000

Tenneesee Titans: +10000

New Orleans Saints: +10000

Carolina Panthers: +10000

Cleveland Browns: +15000

New York Jets: +20000

Las Vegas Raiders: +20000

Miami Dolphins: +25000

Arizona Cardinals: +25000

