München/Cincinnati - Nachdem er sich während der Übertragung eines Baseball-Spiels am Mittwoch negativ über Homosexuelle geäußerte hatte, wurde Thom Brennaman von seinen Aufgaben als Kommentar bei "FOX Sports" entbunden.

Sender verurteilt Äußerungen

"Wir sind sehr enttäuscht von Thom Brennamans Aussagen während der Übertragung", erklärte der Sender in einer Stellungnahme am Donnerstag. "Die von ihm getätigten Äußerungen sind abscheulich, inakzeptabel und repräsentieren in keinster Weise die Werte von FOX Sports."

Kurz nach dem Ende einer Werbeunterbrechung beim MLB-Spiel der Kansas City Royals gegen die Cincinnati Reds hatte sich Brennaman abwertend über eine "Welthauptstadt der Schwulen" geäußert und dabei nicht bemerkt, dass er schon auf Sendung war.