Nächste Chance: Footballer Zierer unterschreibt bei Jaguars

Nächster Anlauf für Kilian Zierer: Der deutsche Football-Profi hat nach seinem schnellen Aus bei den San Francisco 49ers am Montag bereits ein neues Team in der NFL gefunden. Der 25 Jahre alte Münchner schließt sich mit sofortiger Wirkung den Jacksonville Jaguars an, wie die Franchise am Mittwoch bekannt gab.

Für den Offensive Tackle ist es bereits die vierte Station in der Liga im laufenden Kalenderjahr - über das sogenannte Practice Squad ist er dabei aber noch nicht hinausgekommen. Bei den 49ers stand er nur rund eineinhalb Monate unter Vertrag, zuvor hatte es bereits bei seinen kurzen Gastspielen bei den Atlanta Falcons und den Cleveland Browns nicht zum Sprung in den Spielkader gereicht.

Dass es für Zierer, der Mitglied des "International Player Pathway Programms" der NFL ist und somit einen zusätzlichen Platz im Trainingskader einer Mannschaft einnehmen kann, diesmal besser läuft, ist keineswegs gesetzt. "In der NFL ist leider nie etwas sicher", hatte Zierer im September im Gespräch mit Sport1 gesagt: "Man hat nur Einjahresverträge, die jederzeit gekündigt werden können."