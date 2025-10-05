Nächste Pleite: Ravens gehen ohne Jackson unter

Ohne Quarterback Lamar Jackson haben die Baltimore Ravens die nächste Niederlage kassiert und stecken in der noch jungen Saison der National Football League (NFL) schon in allergrößten Schwierigkeiten. Beim 10:44-Debakel gegen die Houston Texans erlitt der Titelkandidat die vierte Pleite im fünften Spiel, vom Play-off-Ticket können die Ravens derzeit nur träumen.

Jackson (28) fehlte wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich am vergangenen Wochenende im Spiel bei den den Kansas City Chiefs (20:37) zugezogen hatte - der zweimalige MVP verfolgte das Spiel von der Bank aus und sah, wie Ersatzmann Cooper Rush ohne Touchdownpass blieb und sich drei Interceptions leistete. Seinem Gegenüber C.J. Stroud gelangen vier Touchdownpässe.

Die erste Niederlage im fünften Spiel setzte es für die Philadelphia Eagles. Nach einem ganz schwachen Schlussviertel unterlag der Super-Bowl-Champion den Denver Broncos mit 17:21. Denver drehte das Spiel nach 3:17-Rückstand durch einen Touchdown samt Two-Point-Conversion. 1:14 Minuten vor dem Ende sorgte Broncos-Kicker Wil Lutz mit einem Field Goal für den Endstand.

Vor der fünften Woche war neben den Eagles nur Buffalo noch ungeschlagen. Die Bills spielen in der Nacht zu Montag (0.20 Uhr MESZ) gegen die New England Patriots.

Die Indianapolis Colts setzten derweil ihren Höhenflug fort. Das Team um Quarterback Daniel Jones ließ den Las Vegas Raiders beim 40:6 keine Chance. Running Back Jonathan Taylor verbuchte drei Touchdowns für die Colts, die am 9. November in Berlin gegen die Atlanta Falcons antreten.