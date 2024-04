NFL - Aaron Donald packt aus: "Habe es gehasst, gegen Kelce zu spielen"

Anzeige

Aaron Donald ist ein zukünftiger Hall of Famer. In einem Podcast verrät er nun, gegen wen er es gehasst hat, zu spielen. Auch der Angstgegner ist ein möglicher Hall of Famer.

Es heißt ja so oft: "Greatness recognizes greatness". In Aaron Donald hat ein zukünftiger Hall of Famer nun verraten, gegen wen er gehasst hat, in der NFL zu spielen.

Vor rund einem Monat hat Donald seine Karriere bei den Los Angeles Rams beendet. Zehn Saisons lief er für die Franchise auf und war von Beginn an einer der gefürchtetsten Defense-Spieler der Liga.

Reihenweise zerschellten die O-Liner an ihm und er brach zum gegnerischen Quarterback durch. Oftmals waren zwei oder sogar drei Mann an dem 32-Jährigen dran.

Doch auch für den Star-Defensive-Tackle gab es Spiele, in denen er kaum zum Zug kam. Wie Donald im "Green Light with Chris Long"-Podcast auspackte, verabscheute er es besonders, gegen die Philadelphia Eagles anzutreten.

Der Grund dafür hatte einen Namen: Jason Kelce.