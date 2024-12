NFL: Al-Shaair nach fiesem Tackling für drei Spiele gesperrt

Tackling, Schlägerei, Sperre: Football-Profi Azeez Al-Shaair ist von der NFL für drei Partien gesperrt worden. Das teilte die US-amerikanische Liga am Dienstag mit. Der 27 Jahre alte Linebacker hatte am Sonntagabend in der Partie seiner Houston Texans bei den Jacksonville Jaguars (23:20) den gegnerischen Quarterback Trevor Lawrence getackelt, als dieser seinen Spielzug durch ein Rutschen auf dem Boden gerade beenden wollte.