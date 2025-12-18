Woche 16 der NFL steht an. ran schaut sich für euch alle Begegnungen an und gibt eine Prognose über die siegreichen Teams ab. Von Jan Horstkötter Wir nähern uns der Zielgerade der NFL Regular Season 2025! Woche 16 steht an – oder in anderen Worten: Nur noch drei Spieltage bis zu den Playoffs. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Während für insgesamt 13 Teams schon klar ist, dass sie nichts mit den Playoffs zu tun haben werden, kämpfen auf der anderen Seite in Woche 16 gleich neun Franchises um den sicheren Einzug in die Postseason. So können sich die Eagles, Packers, Bears, 49ers, Seahawks, Bills, Patriots, Jaguars und Chargers, je nach Ausgang der Partien, einen fixen Playoff-Platz sichern – und damit den Broncos und Rams nachziehen, die ihr Ticket bereits gelöst haben.

ran tippt die 16 Partien des Spieltags:

Philadelphia Eagles @ Washington Commanders Ebenfalls ein Division-Duell, aber unter völlig anderen Voraussetzungen. Während die Eagles mit einer 9-5-Bilanz die NFC East anführen und nur noch einen Sieg (oder eine Cowboys-Niederlage) davon entfernt sind, die Playoffs klarzumachen, sind die Commanders aus diesem Rennen bereits ausgeschieden. Was auch dazu führt, dass in Washington am Wochenende mal wieder Backup-Quarterback Marcus Mariota ran darf. Ein Duell, das es so in Woche 18 direkt noch einmal geben wird. Auch wenn die Eagles da wohl bereits für die Playoffs qualifiziert sein sollten. ran-Tipp: Philadelphia Eagles @ Washington Commanders 24:10

Green Bay Packers @ Chicago Bears Division-Duelle ohne Ende in Woche 16. Auch in der NFC North kommt es zum großen Showdown. Und auch hier geht es um den Spitzenplatz. Den nehmen aktuell (noch?) die Chicago Bears (10-4) ein – dicht gefolgt von den Green Bay Packers (9-4-1). Das erste Duell entschied Green Bay mit 28:21 für sich. Das ist gerade mal zwei Wochen her. Nun hat Chicago das Spiel zu Hause im eisigen Soldier Field. Doch der Kälte-Heim-Vorteil zieht gegen Green Bay nicht. Auch die sind eisige Temperaturen gewöhnt. Ein enges Spiel ist programmiert. ran-Tipp: Green Bay Packers @ Chicago Bears 18:17

Los Angeles Chargers @ Dallas Cowboys Kein Division-Duell, aber dennoch ein Spitzenspiel! Justin Herbert und Dak Prescott sind immer für viele Punkte gut. Es sieht alles nach einem High-Scoring-Game aus. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Dallas Cowboys die schwächste Defense (was Gegenpunkte angeht) der NFC stellen! Die Cowboys gelten bei den Buchmachern zwar als knappe Favoriten, doch die Serie von zuletzt zwei Niederlagen (gegen die Vikings und Lions) wird auch gegen die Chargers, die zuletzt drei Spiele in Serie gewannen (gegen die Chiefs, Eagles und Raiders), nicht reißen. ran-Tipp: Los Angeles Chargers @ Dallas Cowboys 44:38

Minnesota Vikings @ New York Giants Das Duell zweier Rookies. Ja, okay, J.J. McCarthy ist streng genommen in seinem zweiten NFL-Jahr, verpasste aber die vergangene Saison verletzungsbedingt komplett. Jaxson Dart auf der Gegenseite darf sich seit Woche vier Starter nennen. Und obwohl beide Teams auf dem letzten Platz ihrer Division stehen, blitzt immer wieder das gewaltige Potenzial ihrer Signal Caller durch. Bei McCarthy waren es zuletzt zwei Spiele mit jeweils drei Touchdowns (ein 34:26-Sieg gegen die Cowboys und ein 31:0 gegen die Commanders). Weil die Vikings auswärts stärker als daheim sind und die Giants (auch verletzungsbedingt) die Saison seit einiger Zeit abschreiben können, geht das Duell der aufstrebenden Quarterbacks nach Minnesota – wenn auch knapp. ran-Tipp: Minnesota Vikings @ New York Giants 16:14

Cincinnati Bengals @ Miami Dolphins Er darf ran! Diese Aussage gilt überraschend für beide Quarterbacks im Duell am Sonntag. Beide Franchises sind bereits aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden. Bei den Bengals wird dennoch Starter Joe Burrow spielen. Bei den Dolphins muss Tua Tagovailoa auf die Bank. Dafür beginnt - nicht Zach Wilson - Quinn Ewers. Der diesjährige Siebtrunden-Pick hätte sich wohl keinen besseren Gegner wünschen können, stellen die Bengals doch die schwächste Defense der AFC. Und der NFC. Also der gesamten Liga! Dennoch hat Ewers in seiner NFL-Karriere bei einem Kurzeinsatz in Woche sieben gegen die Browns erst fünf Pässe für 53 Yards an den Mann gebracht. Es wird sein erstes richtiges NFL-Spiel. Und der erfahrene Joe Burrow wird ihm auf der Gegenseite nach einem peinlichen 0:24 gegen die Ravens sicher nichts schenken. ran-Tipp: Cincinnati Bengals @ Miami Dolphins 28:6

Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers Ah ja, lang kein Division-Duell mehr gehabt. Da sind wir also wieder. NFC-South, die schwächste Division der NFC. Beide Teams mit der gleichen Bilanz von 7-7. Und ja, damit stehen sie tatsächlich auf den Plätzen eins und zwei in der Division. Was aber auch bedeutet: Die Playoff-Teilnahme geht nur noch über den Division-Sieg! Somit haben wir in Woche 16 fast schon das vorentscheidende Duell um die Playoff-Teilnahme. Aber auch nur fast – denn in Woche 18 kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen. Im Fußball würde man dennoch von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen. Aber im Fußball versucht man ja auch nicht, über die Querstange zu kicken. Beide Teams sind absolute Wundertüten und können jeden schlagen (die Panthers gewannen unter anderem bereits gegen die Rams und Packers, die Buccaneers gegen die 49ers und Seahawks). Aber eben auch gegen jeden verlieren. So sind beide Franchises zusammen für drei der vier Saints-Siege "verantwortlich". Die bessere Form hat aktuell aber Carolina – und den Heimvorteil. ran-Tipp: Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers 20:28

New York Jets @ New Orleans Saints Ein weiteres Duell, bei dem es um absolut nichts geht. 3-11-Jets gegen 4-10-Saints. Und dennoch wird es ein spannend zu beobachtendes sein. Was auch an den beiden jungen Quarterbacks liegt – oder eigentlich sogar ausschließlich! Mit Tyler Shough startet bei den Saints seit Woche neun ein Rookie-Quarterback (Zweitrunden-Pick), der sein Team heimlich, still und leise in dieser Zeit zu einer 3:3-Bilanz geführt hat – nach einem 1-7-Saisonstart unter Spencer Rattler. Auf der Gegenseite darf in Woche 16 erneut Brady Cook ran. Undrafted in diesem Jahr. Und in seinen 1,5-Einsätzen zuletzt mit einem Touchdown bei fünf Interceptions. Das Momentum spricht eher für New Orleans. ran-Tipp: New York Jets @ New Orleans Saints 7:14

Buffalo Bills @ Cleveland Browns Ein NFL-Quarterback, der jeden Ball spiked, also sofort auf den Boden wirft, hätte am Ende der Partie ein Passer Rating von 39,6. Shedeur Sanders hatte vergangene Woche eines von 30,3! Und genau jetzt kommt mit Josh Allen der Quarterback, der neben Drake Maye wohl als einziger noch Matthew Stafford den Titel des Regular Season MVPs abluchsen kann. Kein gutes Timing für Sanders. ran-Tipp: Buffalo Bills @ Cleveland Browns 28:7

Kansas City Chiefs @ Tennessee Titans Die Saison ist in Woche 16 für sie bereits gelaufen. Ein Satz, den man in Tennessee in den vergangenen Jahren so sicher häufiger gehört hat. Bei den Chiefs aber nicht! Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Franchise nicht in den Playoffs steht. Dazu kommt die schwere Verletzung von Patrick Mahomes. In Woche 16 wird deswegen Gardner Minshew zum Einsatz kommen. ran-Tipp: Kansas City Chiefs @ Tennessee Titans 14:17

Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos Das beste Team der AFC South gegen das beste Team der gesamten Liga. Die Jaguars, die seit fünf Spielen ungeschlagen sind, gegen die Broncos, die seit elf (!) Partien nicht mehr verloren haben! Was für ein Giganten-Duell in Woche 16. In diesen fünf Partien gelangen den Jaguars im Schnitt unfassbare 35 Punkte pro Spiel – bei nur 16 Gegenpunkten. Doch die Broncos finden in diesem Jahr in jeder Partie einen Weg, diese zu gewinnen. Keiner ihrer vergangenen sechs Siege war deutlich. Alle Partien waren "One-Posession-Games", sie gewannen also am Ende nie mit mehr als acht Punkten Unterschied. Wenn es aktuell aber einer Franchise gelingen kann, die Broncos zu schlagen, scheinen das die Jaguars zu sein. Wir gehen hier auf Risiko – und tippen auf das Underdog-Team. ran-Tipp: Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos 24:21

Atlanta Falcons @ Arizona Cardinals Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Doch eins der beiden Teams hängt gerade in einer Abwärtsspirale fest. Während Atlanta in den vergangenen vier Wochen immerhin gegen Tampa Bay und New Orleans gewinnen konnte, sind die Cardinals nach einem 3-5-Saisonstart seit sechs Spielen ohne Sieg. Nur die Raiders und Giants können eine noch schlechtere Serie vorweisen. Aber Serien sind ja bekanntlich dazu da, um irgendwann einmal gebrochen zu werden … ran-Tipp: Atlanta Falcons @ Arizona Cardinals 16:20

Las Vegas Raiders @ Houston Texans Kein Team hat in dieser Woche eine höhere Gewinnchance als die Houston Texans – zumindest wenn es nach den Buchmachern geht! Wenig verwunderlich, verloren die Raiders in dieser Saison bereits zwei Spiele zu Null (zuletzt in der Vorwoche gegen die Eagles) und erzielten in vier weiteren nicht mehr als zehn Punkte. Da kommt das Aufeinandertreffen mit den Houston Texans zur Unzeit. C.J. Stroud und die starke Texans-Defense hauen aktuell alles und jeden aus dem Stadion. Zuletzt waren es sechs Siege in Serie. Klares Ding also! ran-Tipp: Las Vegas Raiders @ Houston Texans 10:41

Pittsburgh Steelers @ Detroit Lions Aaron Rodgers erstmals für ein anderes Team als die Green Bay Packers in den Playoffs? Das könnte passieren. Aktuell führt er mit den Steelers die AFC North an. Doch um die Position zu halten, muss nach dem Sieg gegen Miami und dem wichtigen Division-Erfolg gegen Baltimore auch dringend ein Sieg gegen die Lions her. Was ist mit denen aktuell eigentlich los? Nach einem 4-0-Start in die Saison wechseln sich Licht und Schatten kontinuierlich ab. Und zwar so kontinuierlich, dass sich der Ausgang der Partie fast schon vorhersagen lässt. Denn Sieg und Niederlage wechseln sich seit Woche fünf konstant ab. Die guten Nachrichten aus Detroit-Sicht: In der Vorwoche verlor man gegen Los Angeles. ran-Tipp: Pittsburgh Steelers @ Detroit Lions 26:32

New England Patriots @ Baltimore Ravens Heimspiel für Baltimore? Gut! Könnte man meinen – so einfach ist es aber nicht. Denn Baltimore ist überraschend heimschwach in diesem Jahr. Nur drei der acht Heimspiele 2025 konnten gewonnen werden. Auf der Gegenseite haben die New England Patriots nicht eine ihrer sechs Auswärtspartien verloren! ran-Tipp: New England Patriots @ Baltimore Ravens 25:15

