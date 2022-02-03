- Anzeige -
- Anzeige -
Der Super Bowl am 13. Februar live auf ProSieben und ran.de

Super Bowl 2026: Ticketpreise im Levi's Stadium sogar etwas "günstiger" als 2025

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 17:38 Uhr
  • Julian Huter

Am 8. Februar steigt im Levi's Stadium der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks. Wer eine Eintrittskarte für das Spektakel haben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Karten aber etwas preiswerter.

Dass ein Ticket für den Super Bowl nicht gerade günstig ist, ist schon lange bekannt.

In diesem Jahr sind die Eintrittskarten für das NFL-Endspiel zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks etwas weniger teuer als noch im Vorjahr.

- Anzeige -
- Anzeige -

So viel kosten Super-Bowl-Tickets 2026 im Schnitt

Bei den frei verkäuflichen Tickets werden die günstigsten auf der Plattform "SeatGeek" aktuell für rund 5.000 Dollar angeboten (Stand 4. Februar), die Preise dürften aber von Tag zu Tag deutlich ansteigen. Für die teuersten Plätze muss ein Besucher übrigens rund 20.000 Dollar hinlegen.

Auch auf der Plattform "StubHub" werden die günstigsten Karten aktuell (04.02.) bei knapp 5.000 Dollar gelistet. Über den gesamten Zeitraum liege der durchschnittliche Resale-Preis zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Für den Super Bowl 2025 mussten Fans demnach durchschnittlich rund 8.000 Dollar für ein Ticket hinblättern.

- Anzeige -
- Anzeige -
The NFL, American Football Herren, USA logo is displayed at the Super Bowl LX public safety press conference, PK, Pressekonferenz in the days leading up to Super Bowl LX in San Francisco on Tuesday...

Alle News und Analysen rund um den Super Bowl im NFL Network

Kostenloser Livestream auf Joyn

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

So teuer waren die Tickets beim ersten Super Bowl

Dass die Ticketpreise wenige Tage vor dem Super Bowl fallen, ist nicht ungewöhnlich. Schon im vergangenen Jahr fielen die Preise teilweise von 15.000 Dollar innerhalb von zehn Tagen auf 3.000 Dollar.

Funfact: Beim ersten Super Bowl 1967 zwischen den Green Bay Packers und den Kansas City Chiefs kostete ein Ticket zwölf Dollar.

Auch interessant: Die coolsten Werbespots beim Super Bowl 2026: "Kardashian-Fluch" und der Cola-Krieg

Mehr zum Super Bowl

Super Bowl: Dieser Seahawks-Star hat Dating-Verbot

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0
imago images 1058736589
News

Super Bowl: Die coolsten Werbespots - Pepsi vs. Cola geht weiter

  • 04.02.2026
  • 17:40 Uhr
Bon Jovi
News

Super Bowl: Superstars stellen die beiden Teams vor

  • 04.02.2026
  • 16:33 Uhr
imago images 1071770866
News

Patriots im Super Bowl: Brady überrascht mit Ansage

  • 04.02.2026
  • 16:29 Uhr
Pro Bowl 2026
News

Pro Bowl: NFC gewinnt Punktespektakel gegen AFC

  • 04.02.2026
  • 16:27 Uhr
Zak Kuhr
News

Unbesungener Patriots-Held als Retter in der Not

  • 04.02.2026
  • 16:27 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 04.02.2026
  • 16:10 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 04.02.2026
  • 16:09 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Super Bowl 2026: Teilnehmer stehen fest

  • 04.02.2026
  • 16:05 Uhr
imago images 1062253794

Wie Vrabel: Diese Trainer schafften es auf Anhieb in den SB

  • Galerie
  • 04.02.2026
  • 14:27 Uhr