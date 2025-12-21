NFL - Philadelphia Eagles holen NFC East - Packers zittern um Jordan Love nach Drama gegen die Bears

Die Philadelphia Eagles haben sich erneut den Sieg in der NFC East gesichert. Das Duell der Rivalen zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers ging in die Overtime.

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles hat in der National Football League (NFL) im zweiten Jahr in Serie den Divisionstitel in der NFC East gewonnen.

Der Titelverteidiger setzte sich mit 29:18 bei den Washington Commanders mit dem Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman durch und feierte anschließend mit T-Shirts mit der Aufschrift "Been There, Won That."

"Das ist schwer zu erreichen", sagte Trainer Nick Sirianni - erstmals seit 2004 gewann ein Team die NFC East in aufeinanderfolgenden Saisons: "Wir werden das feiern. Und dann haben wir noch viele weitere Ziele vor Augen."

Nichts mit den Playoffs wird es in diesem Jahr für den Vorjahres-Halbfinalisten Washington, der bei einer Bilanz von 4:11 Siegen steht. Ersatz-Quarterback Marcus Mariota musste in der zweiten Halbzeit verletzt vom Feld, mit Josh Johnson als Spielmacher lief nicht mehr viel zusammen.

Auch Offensive Tackle Coleman musste im vierten Viertel mit einer Schienbeinverletzung in die Kabine und kam nicht zurück. Zudem kam es kurz vor Ende zu einer Rangelei, die zu drei Platzverweisen führte.