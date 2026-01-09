Durch die Entlassung von John Harbaugh als Head Coach ist wohl auch Offensive Coordinator Todd Monken seinen Job los. Nun spricht er über die Gerüchte, die Teamchemie hätte nicht gestimmt.

Todd Monken, der Noch-Offensive-Coordinator der Baltimore Ravens, hat in einem offenen Interview Selbstkritik geübt. Der 58-Jährige war zu Gast in "The Ryan Ripken Show" und räumte ein, dass er in seiner dreijährigen Amtszeit nicht alles richtig gemacht habe.

"Ich habe Lamar Jackson nicht gut genug gecoacht", sagte Monken. "Ich habe nicht die Beziehung aufgebaut, die ich hätte aufbauen können. Ich habe nicht die Dinge getan, die nötig waren, um in diesem Jahr genug Spiele zu gewinnen und uns eine Chance zu geben."

Monken betonte jedoch, dass seine Beziehung Jackson grundsätzlich positiv gewesen sei. "Lamar und ich hatten meiner Meinung nach eine gute Beziehung", erklärte er. "Könnte sie besser gewesen sein? Natürlich. Lamar und ich hatten nie ein Problem."