Nimmt Harbaugh in Schutz
NFL: Baltimore Ravens - Offensive Coordinator Todd Monken über Beziehung mit Lamar Jackson: "Hätte besser sein können"
- Veröffentlicht: 09.01.2026
- 06:41 Uhr
- ran.de
Durch die Entlassung von John Harbaugh als Head Coach ist wohl auch Offensive Coordinator Todd Monken seinen Job los. Nun spricht er über die Gerüchte, die Teamchemie hätte nicht gestimmt.
Todd Monken, der Noch-Offensive-Coordinator der Baltimore Ravens, hat in einem offenen Interview Selbstkritik geübt. Der 58-Jährige war zu Gast in "The Ryan Ripken Show" und räumte ein, dass er in seiner dreijährigen Amtszeit nicht alles richtig gemacht habe.
"Ich habe Lamar Jackson nicht gut genug gecoacht", sagte Monken. "Ich habe nicht die Beziehung aufgebaut, die ich hätte aufbauen können. Ich habe nicht die Dinge getan, die nötig waren, um in diesem Jahr genug Spiele zu gewinnen und uns eine Chance zu geben."
Monken betonte jedoch, dass seine Beziehung Jackson grundsätzlich positiv gewesen sei. "Lamar und ich hatten meiner Meinung nach eine gute Beziehung", erklärte er. "Könnte sie besser gewesen sein? Natürlich. Lamar und ich hatten nie ein Problem."
Baltimore Ravens: Lamar Jackson MVP unter Todd Monken
Dennoch bedauerte Monken, dass Jackson in der Saison 2025 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. "Ich wünsche mir wirklich, dass Lamar gesund gewesen wäre und wir gesehen hätten, was wir weiter aufbauen konnten", sagte er. "Wo wir von 2023 zu 2024 hingekommen sind, und dann sind wir einfach nie richtig in Fahrt gekommen. Damit muss man leben."
In ihrer ersten gemeinsamen Saison 2023 führte Monken Jackson zu seinem zweiten MVP-Titel in der NFL. Im Folgejahr 2024 landete der Quarterback auf dem zweiten Platz in der MVP-Wahl hinter Josh Allen von den Buffalo Bills.
Die Saison 2025 verlief für die Ravens jedoch enttäuschend, was Monken nun als persönliches Versagen ansieht. Mit dem Abgang von Head Coach John Harbaugh, den Eigentümer Steve Bisciotti initiiert hatte, wird auch Monkens Abschied aus Baltimore erwartet.
Monken verteidigte Harbaugh energisch gegen Vorwürfe, er habe den Locker Room verloren. "Ich habe nie gesehen, dass Lamar und Coach Harbaugh keine tolle Beziehung hatten", betonte er. "Ich habe nie gesehen, dass Coach Harbaugh und irgendeiner unserer Spieler keine tolle Beziehung hatten. Nie. Nicht ein einziges Mal."