Als die Dallas Cowboys Micah Parsons an die Green Bay Packers abgaben, wurde offenbar eine besondere Klausel im Vertrag verankert: eine "Giftpille". Von Franziska Wendler Im Monday Night Game des zehnten NFL-Spieltags empfangen die Green Bay Packers die Philadelphia Eagles (ab 2:15 Uhr im Liveticker). Auch der Star-Pass-Rusher der Packers, Micah Parsons, wird dann im Lambeau Field antreten. Dass der 26-Jährige in naher Zukunft für den kommenden Gegner spielt, ist laut "ESPN"-Quellen aber ziemlich unwahrscheinlich. So haben sich die Dallas Cowboys, die Parsons im Sommer Richtung Green Bay verließ, offenbar sehr darum bemüht, sicherzustellen, dass der Verteidiger nicht demnächst bei Erzrivale Philadelphia aufschlägt.

Dem Bericht zufolge ist eine sogenannte "Poison Pill"-Klausel, also eine "Giftpillen"-Klausel, Teil des Deals. Diese besagt demnach, dass die Packers, sollten sie Parsons an ein anderes Team in der NFC East traden, den Cowboys ihren Erstrundenpick 2028 abtreten müssen. Anmerkung: Philly hatte im Sommer ebenfalls intensiv um die Dienste von Parsons geworben.

Klausel für Parsons und Clark Die Klausel gilt dabei offenbar auch für Kenny Clark, der im Rahmen des Trades von den Packers nach Dallas geschickt wurde. Sollten die Cowboys ihn an einen Division-Rivalen der Packers verkaufen, müssten sie wiederum ihren Erstrundenpick 2028 an Green Bay abgeben. Mit der Klausel wollen die Cowboys also verhindern, dass Parsons bei den Eagles landet. Gelten soll sie für die laufende und die kommende Saison – die Packers könnten den Pass Rusher also frühestes 2027 folgenlos an ein NFC-East-Team traden. Gegenspieler schlägt St. Brown - wegen Trump

Versuchter Mord? Anwalt verteidigt Antonio Brown Diskutiert wurde die Thematik öffentlich bislang nicht, andere NFL-Teams aber bemerkten wohl in der Datenbank der Liga, dass die Erstrundenpicks der Cowboys und Packers für 2028 mit Bedingungen versehen waren, die verhindern, dass diese Picks getradet werden können.

