Die Saison der Washington Commanders verlief nicht wie erhofft. Für Cornerback Marshon Lattimore wurde es nach dem letzten Regular-Season-Game noch schlimmer.

Die NFL rückt immer wieder in die Schlagzeilen, wenn Spieler abseits des Platzes negativ auffallen. Der aktuelle Fall geht um Washington Commanders Cornerback Marshon Lattimore.

Der 29-Jährige wurde in einem Vorort seiner Geburtsstadt Cleveland nach einer Verkehrskontrolle festgenommen. Wie "ESPN" berichtet, soll er eine Waffe versteckt getragen haben.

Dafür wurde er anschließend mit auf die Polizeiwache genommen und inhaftiert. Wenig später wurde er freigelassen. Der Fall wird weiter untersucht.

Dem Polizeibericht ist zu entnehmen, dass eine 9-Millimeter-Waffe als Beweisstück gilt und es eine zweite mögliche Anklage wegen unsachgemäßer Handhabung von Schusswaffen in einem Kraftfahrzeug geben kann.