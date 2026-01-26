- Anzeige -
NFL pro bowl 2026

NFL: Besondere Überraschung um Shedeur Sanders - Browns-QB für den Pro Bowl nominiert

  • Veröffentlicht: 26.01.2026
  • 20:55 Uhr
  • ran.de

Rookie-Quarterback Shedeur Sanders wird überraschend für den Pro Bowl nominiert. Er folgt damit auf Super-Bowl-Teilnehmer Drake Maye.

Shedeur Sanders von den Cleveland Browns wird laut "ESPN"-Insider Adam Schefter in den Pro Bowl berufen. Er ersetzt Drake Maye, der mit den New England Patriots im Super Bowl gegen die Seattle Seahawks spielt.

Mit der Nominierung wird Sanders nun neben Justin Herbert und Josh Allen für die AFC auflaufen. Während der Browns-QB die Chance erhält, werden etablierte Quarterbacks wie Trevor Lawrence, Lamar Jackson und C.J. Stroud nicht dabei sein Die Gründe dafür sind noch unbekannt. Patrick Mahomes ist beispielsweise verletzt.

In seiner Rookie-Saison startete Sanders die letzten sieben Spiele für die Browns und kam auf 1.400 Passing-Yards, sieben Touchdowns und zehn Interceptions bei einer Passquote von 56,6 Prozent und einem Passer-Rating von 68,1.

Trotz insgesamt 23 Sacks, darunter sechs im letzten Saisonspiel, gewann der 23-Jährige drei Spiele, unter anderem gegen die Steelers und Bengals.

NFL: Shedeur Sanders als erster Browns-QB seit 2008 im Pro Bowl

Mit seiner Nominierung ist Sanders der erste Browns-Quarterback seit Derek Anderson 2008, der es in den Pro Bowl schafft. Er wird bei der Veranstaltung am Dienstag, 3. Februar, im Moscone Center in San Francisco neben seinen Teamkollegen Myles Garrett und Denzel Ward auflaufen.

Das AFC-gegen-NFC-Flag-Football-Spiel wird von Hall-of-Famern Jerry Rice (NFC) und Steve Young (AFC) gecoacht.

