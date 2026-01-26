Die Seattle Seahawks machen ihre vierte Super Bowl Teilnahme perfekt. Der angeschlagene Sam Darnold spielt groß auf.

Die Seattle Seahawks haben die Neuauflage von Super Bowl XLIX perfekt gemacht. Die Mannschaft von der Westküste im Norden der USA setzte sich im heimischen Lumen Field im NFC Championship Game der NFL-Playoffs gegen die Los Angeles Rams mit 31:27 (10:3, 7:10, 14:14, 0:0) durch und steht damit in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar im Super Bowl in San Francisco.

Dort kommt es zum erneuten Duell mit den New England Patriots, die sich wenige Stunden zuvor gegen die Denver Broncos mit 10:7 durchgesetzt hatten. Bereits im Jahr 2015 waren beide Teams aufeinandergetroffen, das Spiel gipfelte in der Entscheidung des damaligen Seahawks-Head-Coachs Pete Carroll, der sich an der 2-Yard-Linie für einen Pass entschied, statt mit Marshawn Lynch die kurze Distanz zu laufen. Das 28:24 war der vierte Super Bowl Sieg der Patriots.

Das dritte Duell der besten Defense (Seahawks) gegen die beste Offense (Rams) lieferte von Beginn an Spektakel. Der angeschlagene Sam Darnold ließ kaum erkennen, dass ihn eine Verletzung der schrägen Bauchmuskulatur beeinträchtige.

Der Quarterback setzte seine Receiver – insbesondere Jaxson Smith-Njigba – in Szene. Darnold brachte es auf 346 Yards und drei Touchdown-Pässe auf Smith-Njigba, Jake Bobo und den Ex-Ram Cooper Kupp. JSN kam auf 153 Yards bei 10 Anspielen – allein in der ersten Hälfte waren es schon 115 bei 7 Pässen.