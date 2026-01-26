- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL bewies für Super-Bowl-Duell Seattle Seahawks gegen New England Patriots hellseherische Fähigkeiten

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 16:20 Uhr
  • Oliver Jensen

Die NFL hat offenbar bereits im September geahnt, dass die New England Patriots und Seattle Seahawks im Super Bowl aufeinandertreffen.

von Oliver Jensen

Vor der Saison hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die New England Patriots den Super Bowl erreichen würden. Auch die Seattle Seahawks galten nicht unbedingt als Top-Favorit.

Und doch gibt es jemanden, der bereits im September hellseherische Fähigkeiten bewies - und zwar die NFL selbst.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL orakelt Super Bowl mit Sam Darnold und Drake Maye

Im September, direkt vor dem Saisonstart, postete die NFL ein KI generiertes Bild mit den Schlüsselspielern sämtlicher Teams, die in Richtung Super Bowl LX in San Francisco blicken. "32 Teams mit Träumen für den Februar. Wir sind wieder da", war in dem Post zusätzlich zu lesen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

In der ersten Reihe standen dabei Seahawks-Quaterback Sam Darnold und Patriots-Quartberack Drake Maye, die nun tatsächlich im Super Bowl aufeinandertreffen.

Mehr News und Videos

Schlechtester Super Bowl ever? Fans reagieren auf Seahawks vs. Patriots

  • Video
  • 01:14 Min
  • Ab 0
Donald Trump
News

NFL: Trump sagt für Super Bowl ab und nennt einen Grund

  • 26.01.2026
  • 16:20 Uhr
Darnold
News

Kommentar: Die Seahawks dürfen sich bei den Vikings bedanken

  • 26.01.2026
  • 15:15 Uhr
Championship Games
News

Gewinner und Verlierer: Patriots mit großem Manko

  • 26.01.2026
  • 15:09 Uhr
2253199724
News

Rivers neuer Head Coach der Bills? Entscheidung gefallen!

  • 26.01.2026
  • 14:47 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 26.01.2026
  • 14:10 Uhr
imago images 1070686068
News

Nix bereits operiert: So lange soll der Genesungsprozess dauern

  • 26.01.2026
  • 14:00 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 26.01.2026
  • 13:51 Uhr
Kälte und vielleicht sogar Schnee in Denver
News

NFL: Kälte-Schocker bei Broncos gegen Patriots erwartet

  • 26.01.2026
  • 13:44 Uhr

NFL-HIGHLIGHTS: Seahawks nach verrückten Wendung im Super Bowlen

  • Video
  • 05:53 Min
  • Ab 0