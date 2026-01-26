NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL bewies für Super-Bowl-Duell Seattle Seahawks gegen New England Patriots hellseherische Fähigkeiten
- Aktualisiert: 26.01.2026
- 16:20 Uhr
- Oliver Jensen
Die NFL hat offenbar bereits im September geahnt, dass die New England Patriots und Seattle Seahawks im Super Bowl aufeinandertreffen.
von Oliver Jensen
Vor der Saison hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die New England Patriots den Super Bowl erreichen würden. Auch die Seattle Seahawks galten nicht unbedingt als Top-Favorit.
Und doch gibt es jemanden, der bereits im September hellseherische Fähigkeiten bewies - und zwar die NFL selbst.
NFL orakelt Super Bowl mit Sam Darnold und Drake Maye
Im September, direkt vor dem Saisonstart, postete die NFL ein KI generiertes Bild mit den Schlüsselspielern sämtlicher Teams, die in Richtung Super Bowl LX in San Francisco blicken. "32 Teams mit Träumen für den Februar. Wir sind wieder da", war in dem Post zusätzlich zu lesen.
Externer Inhalt
In der ersten Reihe standen dabei Seahawks-Quaterback Sam Darnold und Patriots-Quartberack Drake Maye, die nun tatsächlich im Super Bowl aufeinandertreffen.