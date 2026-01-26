NFL bewies für Super-Bowl-Duell Seattle Seahawks gegen New England Patriots besondere Fähigkeiten

Die NFL hat offenbar bereits im September geahnt, dass die New England Patriots und Seattle Seahawks im Super Bowl aufeinandertreffen.

von Oliver Jensen

Vor der Saison hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die New England Patriots den Super Bowl erreichen würden. Auch die Seattle Seahawks galten nicht unbedingt als Top-Favorit.

Und doch gibt es jemanden, der bereits im September hellseherische Fähigkeiten bewies - und zwar die NFL selbst.