- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL bewies für Super-Bowl-Duell Seattle Seahawks gegen New England Patriots besondere Fähigkeiten

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 10:39 Uhr
  • Oliver Jensen

Die NFL hat offenbar bereits im September geahnt, dass die New England Patriots und Seattle Seahawks im Super Bowl aufeinandertreffen.

von Oliver Jensen

Vor der Saison hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die New England Patriots den Super Bowl erreichen würden. Auch die Seattle Seahawks galten nicht unbedingt als Top-Favorit.

Und doch gibt es jemanden, der bereits im September hellseherische Fähigkeiten bewies - und zwar die NFL selbst.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL orakelt Super Bowl mit Sam Darnold und Drake Maye

Im September, direkt vor dem Saisonstart, postete die NFL ein KI generiertes Bild mit den Schlüsselspielern sämtlicher Teams, die in Richtung Super Bowl LX in San Francisco blicken. "32 Teams mit Träumen für den Februar. Wir sind wieder da", war in dem Post zusätzlich zu lesen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

In der ersten Reihe standen dabei Seahawks-Quaterback Sam Darnold und Patriots-Quartberack Drake Maye, die nun tatsächlich im Super Bowl aufeinandertreffen.

Mehr News und Videos
Shedeur Sanders
News

Kommentar: Sanders? Pro Bowl verkommt zum "Bro Bowl"

  • 27.01.2026
  • 11:30 Uhr
Adams Nacua
News

Karriereende? NFL-Superstar lässt Zukunft offen

  • 27.01.2026
  • 11:26 Uhr

NFL - Davante Adams kämpft nach Rams-Pleite mit den Tränen

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
Premiere Of "The Blind Side" - Arrivals
News

Zusammenbruch: "Blind Side"-Star im Krankenhaus

  • 27.01.2026
  • 11:12 Uhr
Championship Games sorgen für neue Bestwerte bei RTL
News

NFL: RTL mit besten Quoten der Saison

  • 27.01.2026
  • 10:51 Uhr
imago images 1061881645
News

Pro Bowl!? Dicke Überraschung um Sanders

  • 27.01.2026
  • 10:40 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Championship Game-New England Patriots at Denver Broncos Jan 25, 2026; Denver, CO, USA; Denver Broncos quarterback Jarrett Stidham (8) rushes the ball past Ne...
News

Draft Order: Rams und Broncos ordnen sich ein

  • 27.01.2026
  • 10:40 Uhr
Championship Games
News

Gewinner und Verlierer: Patriots mit großem Manko

  • 27.01.2026
  • 10:37 Uhr
AFC Championship Game: New England Patriots v Denver Broncos
News

Patriots stellen Rekord für die Ewigkeit auf

  • 27.01.2026
  • 10:35 Uhr
Playoff Picture Patriots vs Seahawks
News

Playoff Picture: Patriots und Seahawks im Super Bowl

  • 27.01.2026
  • 10:34 Uhr