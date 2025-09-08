NFL:
NFL: Buffalo Bills schlagen die Baltimore Ravens dank starker Aufholjagd
Die Buffalo Bills feiern dank einer bärenstarken Schlussoffensive im Sunday Night Game gegen die Baltimore Ravens ihren ersten Saisonsieg.
Knapper kann ein NFL-Spiel wohl kaum ausgehen. Im Sunday Night Game des ersten Spieltags haben die Buffalo Bills die Baltimore Ravens mit 41:40 besiegt – und das dank einer besonderen Schlussoffensive.
Dem Team um Quarterback Josh Allen gelang es in den verbleibenden vier Spielminuten gleich dreimal, auf das Scoreboard zu kommen. Die Bills holten dadurch 15 Punkte Rückstand auf und durften sich schlussendlich über den Sieg freuen.
Den Abschluss markierte dabei ein Drive über 66 Yards, den der erst wenige Tage zuvor verpflichtete Kicker Matt Prater mit ablaufender Uhr mit dem finalen Field Goal krönte.
Wichtiger Anker der Gastgeber aus Buffalo war Spielmacher Allen, der 33 von 46 Pässen für 394 Yards und zwei Touchdowns an den Mann brachte. Zudem lief der Signal Caller gleich zweimal selbst in die Endzone.
Nach der gelungenen Schlussoffensive richtete Allen Worte an unzählige Anhänger. "Leute haben das Stadion verlassen. Das ist okay, aber hey, habt nächstes Mal etwas Vertrauen", so der Spielmacher.
Derrick Henry patzt folgenreich
Sein Gegenüber Lamar Jackson warf derweil für 210 Yards und zwei Touchdowns - einer davon ein One-Handed-Catch von Neuzugang DeAndre Hopkins -, zudem gelangen ihm 70 Rushing Yards und ein Rushing Touchdown.
Neben dem MVP von 2023 konnte bei den Ravens Derrick Henry überzeugen. Dem Running Back gelangen 169 Rushing Yards und zwei Touchdowns.
Allerdings trug er auch entscheidend zu der Niederlage seines Teams bei, unterlief ihm doch drei Minuten und sechs Sekunden vor dem Ende ein kostspieliges Fumble, welches in einem der beiden Rushing Touchdowns von Josh Allen mündete.