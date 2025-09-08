Die Buffalo Bills feiern dank einer bärenstarken Schlussoffensive im Sunday Night Game gegen die Baltimore Ravens ihren ersten Saisonsieg.

Knapper kann ein NFL-Spiel wohl kaum ausgehen. Im Sunday Night Game des ersten Spieltags haben die Buffalo Bills die Baltimore Ravens mit 41:40 besiegt – und das dank einer besonderen Schlussoffensive.

Dem Team um Quarterback Josh Allen gelang es in den verbleibenden vier Spielminuten gleich dreimal, auf das Scoreboard zu kommen. Die Bills holten dadurch 15 Punkte Rückstand auf und durften sich schlussendlich über den Sieg freuen.

Den Abschluss markierte dabei ein Drive über 66 Yards, den der erst wenige Tage zuvor verpflichtete Kicker Matt Prater mit ablaufender Uhr mit dem finalen Field Goal krönte.

Wichtiger Anker der Gastgeber aus Buffalo war Spielmacher Allen, der 33 von 46 Pässen für 394 Yards und zwei Touchdowns an den Mann brachte. Zudem lief der Signal Caller gleich zweimal selbst in die Endzone.