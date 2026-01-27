- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL - Cleveland Browns: Favorit auf den Trainerposten kristallisiert sich heraus

  • Veröffentlicht: 27.01.2026
  • 07:47 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die Cleveland Browns suchen einen neuen Head Coach. Und finden diesen wohl in ihren eigenen Reihen.

von Mike Stiefelhagen

Die Cleveland Browns haben sich nach sechs Spielzeiten von ihrem Head Coach Kevin Stefanski getrennt.

Während andere Teams bereits neue Trainer installiert haben, suchen die Browns seit rund drei Wochen einen Nachfolger.

Der Markt wird dünner. Der Kreis der Favoriten kleiner. Und die wahrscheinlichste Option "NBC Sports" liegt mittlerweile in den eigenen Reihen.

Jim Schwartz soll momentan der heißeste Kandidat auf den Trainerposten sein. Für den aktuellen Defensive Coordinator wäre das die zweite Head Coach-Position seiner Karriere.

- Anzeige -
- Anzeige -
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Cleveland Browns: Lieber Schwartz befördern als verlieren

Das Problem der Browns: die größten freien Namen auf dem Trainermarkt sind vergeben. Und Schwartz ist selbst bei anderen Franchises beliebt. Die Gefahr ist groß, dass er Cleveland verlässt.

Denn während die Offense das große Problem war, gehörte die Defense zu den besten der Liga. Sollten sich die Browns nach mehreren Interviews gegen Schwartz entscheiden, wird dieser offenbar eine neue Herausforderung suchen.

Es wäre auch nicht seine erste Position als Cheftrainer. Bereits vor 13 Jahren durfte er sich mal darin versuchen. Er trainierte zwischen 2009 und 2013 die Detroit Lions. Einmal gelang der Einzug in die Playoffs. Sein Record damals: 29-51.

Zu seinen größten Erfolgen zählt der Super Bowl 52. Damals war er der Defensive Coordinator der Philadelphia Eagles, welche im größten Spiel der NFL die New England Patriots 41:33 schlugen. Seit 2023 ist er in Cleveland tätig und formte dort eine Top-Defense.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Cleveland Browns handelten sich einige Absagen ein

Neben Schwartz scheinen noch Offensive Coordinator Todd Monken (Baltimore Ravens) und Passing Game Coordinator Nate Scheelhaase (Los Angeles Rams) interessant zu sein.

Mike McDaniel hat bei den Los Angeles Chargers als Offensive Coordinator unterschrieben. Jesse Minter wurde Head Coach bei den Ravens. Grant Udinski sagte ab.

Super Bowl: Größte Rekorde und Bestmarken der NFL-Finals

1 / 10
<strong>Die größten Rekorde im Super Bowl</strong><br>Ob Triumphe im eigenen Stadion, der jüngste siegreiche Coach oder der "Super Brady Bowl" - <strong><em>ran</em></strong> zeigt die beeindruckendsten Rekorde im NFL-Endspiel.
© not available

Die größten Rekorde im Super Bowl
Ob Triumphe im eigenen Stadion, der jüngste siegreiche Coach oder der "Super Brady Bowl" - ran zeigt die beeindruckendsten Rekorde im NFL-Endspiel.

<strong>Jüngster siegreicher Head Coach </strong><br> Als bislang jüngster Cheftrainer gewann Sean McVay in der Saison 2021 den Super Bowl. Der Head Coach der Los Angeles Rams war beim Triumph gegen die Cincinnati Bengals 36 Jahre und 20 Tage alt.
© 2022 Getty Images

Jüngster siegreicher Head Coach
Als bislang jüngster Cheftrainer gewann Sean McVay in der Saison 2021 den Super Bowl. Der Head Coach der Los Angeles Rams war beim Triumph gegen die Cincinnati Bengals 36 Jahre und 20 Tage alt.

<strong>Triumph im eigenen Stadion </strong><br> Die Tampa Bay Buccaneers waren in der Saison 2020 das erste Team der NFL-Geschichte, das den Super Bowl im eigenen Stadion erreichen und gewinnen konnte. Gleich im Jahr darauf konnten die Rams das Kunststück wiederholen.
© getty

Triumph im eigenen Stadion
Die Tampa Bay Buccaneers waren in der Saison 2020 das erste Team der NFL-Geschichte, das den Super Bowl im eigenen Stadion erreichen und gewinnen konnte. Gleich im Jahr darauf konnten die Rams das Kunststück wiederholen.

<strong>Meiste Touchdown-Pässe in einem Super Bowl</strong><br> Eine beeindruckende Leistung bot einst Quarterback Steve Young. Im Super Bowl XXIX gegen die San Diego Chargers warf der frühere Spielmacher der San Francisco 49ers sage und schreibe sechs Touchdowns. Bis heute ist diese Marke unerreicht.
© getty

Meiste Touchdown-Pässe in einem Super Bowl
Eine beeindruckende Leistung bot einst Quarterback Steve Young. Im Super Bowl XXIX gegen die San Diego Chargers warf der frühere Spielmacher der San Francisco 49ers sage und schreibe sechs Touchdowns. Bis heute ist diese Marke unerreicht.

<strong>"Super Brady Bowl"</strong><br> Für unzählige Super-Bowl-Rekorde ist selbstverständlich der inzwischen zurückgetretene Tom Brady verantwortlich. Er wurde sieben Mal Super-Bowl-Sieger, fünf Mal zum MVP des Endspiels gewählt und nahm insgesamt zehn Mal am größten Einzelsportereignis der Welt teil. Kein anderer kann ihm hier das Wasser reichen.
© getty

"Super Brady Bowl"
Für unzählige Super-Bowl-Rekorde ist selbstverständlich der inzwischen zurückgetretene Tom Brady verantwortlich. Er wurde sieben Mal Super-Bowl-Sieger, fünf Mal zum MVP des Endspiels gewählt und nahm insgesamt zehn Mal am größten Einzelsportereignis der Welt teil. Kein anderer kann ihm hier das Wasser reichen.

<strong>Meiste Yards in einem Spiel </strong><br> Im Super Bowl LII zwischen den Philadelphia Eagles und den New England Patriots erzielten beide Teams zusammen 1.151 Yards - bis heute Rekord.
© getty

Meiste Yards in einem Spiel
Im Super Bowl LII zwischen den Philadelphia Eagles und den New England Patriots erzielten beide Teams zusammen 1.151 Yards - bis heute Rekord.

<strong>Fünf Super Bowls - fünf Niederlagen</strong><br> Einen negativen Rekord hält Gale Gilbert. Der Quarterback stand fünf Mal im Super Bowl - und verlor alle fünf. Jedes Mal stand er dabei als Backup im Kader. Das Schicksal mit fünf Pleiten teilen Offensive Lineman Glenn Parker und Linebacker Cornelius Bennett. Gilbert kann immerhin auch einen positiven Rekord aufweisen: Er ist der einzige Spieler, der an fünf Super Bowls in Folge beteiligt war.
© getty

Fünf Super Bowls - fünf Niederlagen
Einen negativen Rekord hält Gale Gilbert. Der Quarterback stand fünf Mal im Super Bowl - und verlor alle fünf. Jedes Mal stand er dabei als Backup im Kader. Das Schicksal mit fünf Pleiten teilen Offensive Lineman Glenn Parker und Linebacker Cornelius Bennett. Gilbert kann immerhin auch einen positiven Rekord aufweisen: Er ist der einzige Spieler, der an fünf Super Bowls in Folge beteiligt war.

<strong>Meiste Interceptions</strong><br> Ebenfalls ganz weit vorne bei den schlechten Rekorden ist Rich Gannon. Der ehemalige Raiders-Quarterback warf im Super Bowl XXVII gegen die Tampa Bay Buccaneers fünf Interceptions - so viele wie kein anderer Spielmacher.
© getty

Meiste Interceptions
Ebenfalls ganz weit vorne bei den schlechten Rekorden ist Rich Gannon. Der ehemalige Raiders-Quarterback warf im Super Bowl XXVII gegen die Tampa Bay Buccaneers fünf Interceptions - so viele wie kein anderer Spielmacher.

<strong>Meiste Siege </strong><br> Die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots teilen sich den Platz an der Sonne mit jeweils sechs gewonnenen Titeln. Bei den Patriots stand Bill Belichick bei allen sechs Erfolgen an der Seitenlinie - das ist Rekord unter den Coaches. Mit einem Triumph über die Seattle Seahawks könnten die Patriots alleiniger Rekordsieger werden.
© getty

Meiste Siege
Die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots teilen sich den Platz an der Sonne mit jeweils sechs gewonnenen Titeln. Bei den Patriots stand Bill Belichick bei allen sechs Erfolgen an der Seitenlinie - das ist Rekord unter den Coaches. Mit einem Triumph über die Seattle Seahawks könnten die Patriots alleiniger Rekordsieger werden.

<strong>Punkte über Punkte</strong><br> Gerade einmal drei Punkte brachten die Rams im Super Bowl LIII gegen die New England Patriots auf die Anzeigetafel - das bedeutet zusammen mit den Miami Dolphins aus dem Jahr 1972 einen Negativrekord. Die meisten Punkte in einem Super Bowl erzielten die San Francisco 49ers im Super Bowl XXIV gegen die Denver Broncos mit krachenden 55 Zählern.
© getty

Punkte über Punkte
Gerade einmal drei Punkte brachten die Rams im Super Bowl LIII gegen die New England Patriots auf die Anzeigetafel - das bedeutet zusammen mit den Miami Dolphins aus dem Jahr 1972 einen Negativrekord. Die meisten Punkte in einem Super Bowl erzielten die San Francisco 49ers im Super Bowl XXIV gegen die Denver Broncos mit krachenden 55 Zählern.

Sollte Schwartz den Job bekommen, braucht er einen famosen Offensive Coordinator unter sich. Ansonsten wird sich in Cleveland scheinbar nicht viel ändern.

Der 59-Jährige stand bei den Ravens ebenfalls auf der Liste, doch Minter bekam den Zuschlag. Aktuell "bekommt er eine Menge Momentum" um neuer Head Coach der Cleveland Browns zu werden. So "Cleveland.com".

Mehr News und Videos
NCAA, College League, USA Football 2021: Arkansas vs LSU NOV 13 November 13, 2021: LSU defensive coordinator Daronte Jones walks the field during pregame prior to NCAA football game action between ...
News

Commanders haben neuen Defensive Coordinator

  • 27.01.2026
  • 08:20 Uhr
imago images 1071446859
News

Andeutung auf Karriereende? Rams-Star den Tränen nahe

  • 27.01.2026
  • 08:11 Uhr
NCAA, College League, USA Football: Stanford at Miami Oct 25, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Stanford Cardinal interim head coach Frank Reich watches from the sideline against the Miami Hurrica...
News

NFL: Frank Reich vor Comeback als Coach

  • 27.01.2026
  • 07:37 Uhr
imago images 1061881645
News

NFL: Shedeur Sanders völlig überraschend im Pro Bowl

  • 26.01.2026
  • 22:50 Uhr
Donald Trump
News

NFL: Trump sagt für Super Bowl ab und nennt einen Grund

  • 26.01.2026
  • 20:49 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 26.01.2026
  • 19:45 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 26.01.2026
  • 19:45 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 26.01.2026
  • 19:43 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Super Bowl 2026: Teilnehmer stehen fest

  • 26.01.2026
  • 19:43 Uhr
2253199724
News

Rivers neuer Head Coach der Bills? Entscheidung gefallen!

  • 26.01.2026
  • 19:36 Uhr