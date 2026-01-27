Die Cleveland Browns suchen einen neuen Head Coach. Und finden diesen wohl in ihren eigenen Reihen. von Mike Stiefelhagen Die Cleveland Browns haben sich nach sechs Spielzeiten von ihrem Head Coach Kevin Stefanski getrennt. Während andere Teams bereits neue Trainer installiert haben, suchen die Browns seit rund drei Wochen einen Nachfolger. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Der Markt wird dünner. Der Kreis der Favoriten kleiner. Und die wahrscheinlichste Option "NBC Sports" liegt mittlerweile in den eigenen Reihen. Jim Schwartz soll momentan der heißeste Kandidat auf den Trainerposten sein. Für den aktuellen Defensive Coordinator wäre das die zweite Head Coach-Position seiner Karriere.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Cleveland Browns: Lieber Schwartz befördern als verlieren Das Problem der Browns: die größten freien Namen auf dem Trainermarkt sind vergeben. Und Schwartz ist selbst bei anderen Franchises beliebt. Die Gefahr ist groß, dass er Cleveland verlässt. Denn während die Offense das große Problem war, gehörte die Defense zu den besten der Liga. Sollten sich die Browns nach mehreren Interviews gegen Schwartz entscheiden, wird dieser offenbar eine neue Herausforderung suchen. Es wäre auch nicht seine erste Position als Cheftrainer. Bereits vor 13 Jahren durfte er sich mal darin versuchen. Er trainierte zwischen 2009 und 2013 die Detroit Lions. Einmal gelang der Einzug in die Playoffs. Sein Record damals: 29-51. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Super Bowl 52. Damals war er der Defensive Coordinator der Philadelphia Eagles, welche im größten Spiel der NFL die New England Patriots 41:33 schlugen. Seit 2023 ist er in Cleveland tätig und formte dort eine Top-Defense.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Cleveland Browns handelten sich einige Absagen ein Neben Schwartz scheinen noch Offensive Coordinator Todd Monken (Baltimore Ravens) und Passing Game Coordinator Nate Scheelhaase (Los Angeles Rams) interessant zu sein. Mike McDaniel hat bei den Los Angeles Chargers als Offensive Coordinator unterschrieben. Jesse Minter wurde Head Coach bei den Ravens. Grant Udinski sagte ab.

Super Bowl: Größte Rekorde und Bestmarken der NFL-Finals 1 / 10 © not available Die größten Rekorde im Super Bowl

Ob Triumphe im eigenen Stadion, der jüngste siegreiche Coach oder der "Super Brady Bowl" - ran zeigt die beeindruckendsten Rekorde im NFL-Endspiel. © 2022 Getty Images Jüngster siegreicher Head Coach

Als bislang jüngster Cheftrainer gewann Sean McVay in der Saison 2021 den Super Bowl. Der Head Coach der Los Angeles Rams war beim Triumph gegen die Cincinnati Bengals 36 Jahre und 20 Tage alt. © getty Triumph im eigenen Stadion

Die Tampa Bay Buccaneers waren in der Saison 2020 das erste Team der NFL-Geschichte, das den Super Bowl im eigenen Stadion erreichen und gewinnen konnte. Gleich im Jahr darauf konnten die Rams das Kunststück wiederholen. © getty Meiste Touchdown-Pässe in einem Super Bowl

Eine beeindruckende Leistung bot einst Quarterback Steve Young. Im Super Bowl XXIX gegen die San Diego Chargers warf der frühere Spielmacher der San Francisco 49ers sage und schreibe sechs Touchdowns. Bis heute ist diese Marke unerreicht. © getty "Super Brady Bowl"

Für unzählige Super-Bowl-Rekorde ist selbstverständlich der inzwischen zurückgetretene Tom Brady verantwortlich. Er wurde sieben Mal Super-Bowl-Sieger, fünf Mal zum MVP des Endspiels gewählt und nahm insgesamt zehn Mal am größten Einzelsportereignis der Welt teil. Kein anderer kann ihm hier das Wasser reichen. © getty Meiste Yards in einem Spiel

Im Super Bowl LII zwischen den Philadelphia Eagles und den New England Patriots erzielten beide Teams zusammen 1.151 Yards - bis heute Rekord. © getty Fünf Super Bowls - fünf Niederlagen

Einen negativen Rekord hält Gale Gilbert. Der Quarterback stand fünf Mal im Super Bowl - und verlor alle fünf. Jedes Mal stand er dabei als Backup im Kader. Das Schicksal mit fünf Pleiten teilen Offensive Lineman Glenn Parker und Linebacker Cornelius Bennett. Gilbert kann immerhin auch einen positiven Rekord aufweisen: Er ist der einzige Spieler, der an fünf Super Bowls in Folge beteiligt war. © getty Meiste Interceptions

Ebenfalls ganz weit vorne bei den schlechten Rekorden ist Rich Gannon. Der ehemalige Raiders-Quarterback warf im Super Bowl XXVII gegen die Tampa Bay Buccaneers fünf Interceptions - so viele wie kein anderer Spielmacher. © getty Meiste Siege

Die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots teilen sich den Platz an der Sonne mit jeweils sechs gewonnenen Titeln. Bei den Patriots stand Bill Belichick bei allen sechs Erfolgen an der Seitenlinie - das ist Rekord unter den Coaches. Mit einem Triumph über die Seattle Seahawks könnten die Patriots alleiniger Rekordsieger werden. © getty Punkte über Punkte

Gerade einmal drei Punkte brachten die Rams im Super Bowl LIII gegen die New England Patriots auf die Anzeigetafel - das bedeutet zusammen mit den Miami Dolphins aus dem Jahr 1972 einen Negativrekord. Die meisten Punkte in einem Super Bowl erzielten die San Francisco 49ers im Super Bowl XXIV gegen die Denver Broncos mit krachenden 55 Zählern.