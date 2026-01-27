NFL: Frank Reich vor Comeback als Coach

Frank Reich steht offenbar vor einem Comeback als Coach in der NFL. Angeblich wollen die New York Jets ihn in ihren Trainerstab aufnehmen.

Die New York Jets wollen offenbar ihren Offensivbereich mit reichlich Erfahrung verstärken: Laut einem Bericht von "SNYtv" arbeiten die Jets derzeit an einer Verpflichtung von Frank Reich.

Der 64-jährige Ex-Head-Coach der Indianapolis Colts und Carolina Panthers soll dem Team in einer noch ungenannten Funktion im Offensive Staff zur Seite stehen.

Die Jets planen demnach jedoch keine Entlassung ihres aktuellen Offensive Coordinators Tanner Engstrand. Stattdessen soll Engstrands Rolle angepasst werden. Reich würde voraussichtlich die Playcalls übernehmen und damit die Verantwortung für die Spielgestaltung tragen.

Ziel der Maßnahme ist es, die anhaltenden Probleme in der Offensive zu lösen: In der vergangenen Saison rangierten die Jets mit dem 29. Platz sowohl in Yards als auch in Punkten abgeschlagen im Ligavergleich. Besonders schwach war das Passing Game, das mit Rang 32 das schlechteste der gesamten NFL war. Im Laufspiel hingegen lagen die Jets immerhin auf Platz 10.