AFC-Team soll Interesse haben

NFL: Frank Reich vor Comeback als Coach

  • Veröffentlicht: 27.01.2026
  • 07:37 Uhr
  • ran.de

Frank Reich steht offenbar vor einem Comeback als Coach in der NFL. Angeblich wollen die New York Jets ihn in ihren Trainerstab aufnehmen.

Die New York Jets wollen offenbar ihren Offensivbereich mit reichlich Erfahrung verstärken: Laut einem Bericht von "SNYtv" arbeiten die Jets derzeit an einer Verpflichtung von Frank Reich.

Der 64-jährige Ex-Head-Coach der Indianapolis Colts und Carolina Panthers soll dem Team in einer noch ungenannten Funktion im Offensive Staff zur Seite stehen.

Die Jets planen demnach jedoch keine Entlassung ihres aktuellen Offensive Coordinators Tanner Engstrand. Stattdessen soll Engstrands Rolle angepasst werden. Reich würde voraussichtlich die Playcalls übernehmen und damit die Verantwortung für die Spielgestaltung tragen.

Ziel der Maßnahme ist es, die anhaltenden Probleme in der Offensive zu lösen: In der vergangenen Saison rangierten die Jets mit dem 29. Platz sowohl in Yards als auch in Punkten abgeschlagen im Ligavergleich. Besonders schwach war das Passing Game, das mit Rang 32 das schlechteste der gesamten NFL war. Im Laufspiel hingegen lagen die Jets immerhin auf Platz 10.

NFL-Erfahrung en Masse für Frank Reich

Frank Reich bringt eine lange und vielseitige Karriere mit. Der erfahrene Coach war von 2014 bis 2015 Offensive Coordinator bei den damaligen San Diego Chargers und anschließend 2016/17 in gleicher Funktion bei den Philadelphia Eagles. Dort gehörte er zum Stab, der 2018 den Super Bowl LII gewann.

Von 2018 bis 2022 fungierte Reich als Head Coach der Colts, wo er mit Quarterback Andrew Luck und später mit Carson Wentz und Matt Ryan arbeitete. 2023 übernahm er das gleiche Amt bei den Panthers, wurde jedoch nach einer schwachen Saison entlassen.

In der Saison 2025 sprang er als Interim Head Coach bei Stanford ein und ist aktuell als Senior Advisor für das College-Programm tätig.

