Davante Adams: "Es ist schwer, etwas zu sagen" Mit Tränen in den Augen ring Adams gegenüber der Presse um Worte: "Es ist hart. Es ist schwer, etwas zu sagen", so der Rams-Receiver. Adams gilt als zukünftiger Kandidat für die Hall of Fame. Sechs Pro-Bowl-Nominierungen, dreimal First-Team All-Pro, und insgesamt 12.633 Yards sowie 117 Touchdowns können sich in zwölf NFL-Saisons sehen lassen. Dreimal führte er die NFL in Receiving-Touchdowns an. Auch in der Saison 2025 mit 14, obwohl er drei Spiele verpasste. Der Super Bowl blieb dem 33-Jährigen aber verwehrt. "Ich bin stolz darauf, wie die Jungs heute gekämpft haben", sagte Adams zum Ausscheiden.

Teams mit den meisten Super-Bowl-Teilnahmen 1 / 18 © 2026 Getty Images NFL-Teams mit den meisten Super Bowl-Teilnahmen

Die Saison 2025 befindet sich kurz vor ihrem Höhepunkt: Die New England Patriots und die Seattle Seahawks greifen in San Francisco nach dem Super-Bowl-Sieg. ran zeigt, welche Teams bisher am häufigsten um die Vince Lombardi Trophy gekämpft haben. Gelistet sind alle Teams mit mindestens vier Super-Bowl-Teilnahmen. © UPI Photo Platz 14 (geteilt): Seattle Seahawks

Vier Teilnahmen (2006, 2014, 2015, 2026), ein Sieg (2014) © 2007 Getty Images Platz 14 (geteilt): Indianapolis Colts

Vier Teilnahmen (1969, 1971, 2007, 2010), zwei Siege (1971, 2007) © Imagn Images Platz 14 (geteilt): Minnesota Vikings

Vier Teilnahmen (1970, 1974, 1975, 1977), kein Sieg © Imagn Images Platz 14 (geteilt): Buffalo Bills

Vier Teilnahmen (1991, 1992, 1993, 1994), kein Sieg © 2026 Getty Images Platz 7 (geteilt): Philadelphia Eagles

Fünf Teilnahmen (1981, 2005, 2018, 2023, 2025), zwei Siege (2018, 2025) © not available Platz 7 (geteilt): Los Angeles Rams

Fünf Teilnahmen (1980,2000, 2002, 2019, 2022), zwei Siege (2000, 2022) © Getty Images Platz 7 (geteilt): Washington Commanders

Fünf Teilnahmen (1973, 1983, 1984, 1988, 1992), drei Siege (1983, 1988, 1992) - alle als Washington Redskins. © Getty Images Platz 7 (geteilt): Las Vegas Raiders

Fünf Teilnahmen (1968, 1977, 1981, 1984, 2003), drei Siege (1977, 1981, 1984) © Getty Images Platz 7 (geteilt): Miami Dolphins

Fünf Teilnahmen (1972, 1973, 1974, 1983, 1986), zwei Siege (1973, 1974) © Getty Images Platz 7 (geteilt): New York Giants

Fünf Teilnahmen (1987, 1991, 2001, 2008, 2012), vier Siege (1987, 1991, 2008, 2012) © Getty Images Platz 7 (geteilt): Green Bay Packers

Fünf Teilnahmen (1967, 1968, 1997, 1998, 2011), vier Siege (1967, 1968, 1997, 2011) © not available Platz 6: Kansas City Chiefs

Sieben Teilnahmen (1967, 1970, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025), vier Siege (1970,2020, 2023, 2024) © Getty Images Platz 2 (geteilt): San Francisco 49ers

Acht Teilnahmen (1982, 1985, 1989, 1990, 1995, 2013, 2020, 2024), fünf Siege (1982, 1985, 1989, 1990, 1995) © Getty Images Platz 2 (geteilt): Pittsburgh Steelers

Acht Teilnahmen (1975, 1976, 1979, 1980, 1996, 2006, 2009, 2011), sechs Siege (1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009) © Getty Images Platz 2 (geteilt): Denver Broncos

Acht Teilnahmen (1978, 1987, 1988, 1990, 1998, 1999, 2014, 2016), drei Siege (1998, 1999, 2016) © Getty Images Platz 2 (geteilt): Dallas Cowboys

Acht Teilnahmen (1971, 1972, 1976, 1978, 1979, 1993, 1994, 1996), fünf Siege (1972, 1978, 1993, 1994, 1996) © Getty Images Platz 1: New England Patriots

Zwölf Teilnahmen (1986, 1997, 2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2026), sechs Siege (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019)