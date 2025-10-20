NFL: Colts vor Berlin-Auftritt unaufhaltsam

Die Indianapolis Colts bleiben drei Wochen vor ihrem Deutschland-Gastspiel das Überraschungsteam der National Football League. Angeführt von Quarterback Daniel Jones bezwangen die Colts die Los Angeles Chargers am 7. Spieltag mit 38:24. Damit steht Indianapolis als einzige Franchise der NFL bei einer Bilanz von 6:1-Siegen und führt die American Football Conference an.

Jones warf zwei Touchdown-Pässe und insgesamt für 288 Yards. Der abermals herausragende Runningback Jonathan Taylor kam bei 16 Runs auf 94 Yards und drei Touchdowns. Die zwei weiteren Touchdowns nach Pässen von Jones steuerten Michael Pittman und Tyler Warren bei. Die Colts treffen am 9. November (15.30 Uhr) in Berlin auf die Atlanta Falcons.

Diese mussten sich in der Nacht auf Montag den San Francisco 49ers mit 10:20 geschlagen geben. Die Entscheidung brachte Runningback Christian McCaffrey mit zwei Touchdown-Runs. Während die 49ers mit einer Bilanz von 5:2 zu den Topteams der NFL zählen, stehen die Falcons mit 3:3-Siegen in der unteren Hälfte der National Football Conference.