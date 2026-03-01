Beim NFL Combine verpasst Mississippi-Receiver Brenen Thompson einen Rekord, bringt aber dennoch eine gute Leistung.

Vor Beginn des diesjährigen NFL Combine glaubten viele Beobachter der Liga, Wide Receiver Brenen Thompson verfüge über die nötige Schnelligkeit, um den Rekord beim 40-Yard-Dash zu brechen. Doch dem war nicht so.

Der Passempfänger von der Mississippi State University übertraf mit seiner Zeit von 4,26 Sekunden zwar alle Athleten aus diesem Jahr, an den Rekordhalter kam er jedoch nicht heran.

2024 absolvierte Wide Receiver Xavier Worthy den Sprint in 4,21 Sekunden, kurz darauf wurde er von den Kansas City Chiefs gedraftet und schaffte es mit dem Team in seinem ersten Jahr in den Super Bowl.

Laut "ESPN Research" erreichte Thompson dennoch die drittschnellste Zeit eines Wide Receivers seit Beginn der detaillierten Zeiterfassung im Jahr 2003 – und teilt sich diesen Platz nun mit Jerome Mathis, der 2005 ebenfalls 4,26 Sekunden brauchte.

Auf Rang zwei liegt John Ross, der mit 4,22 Sekunden im Jahr 2017 selbst einen Rekord aufgestellt hatte.