Das Trainerkarussell der NFL dreht sich immer weiter. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Das Trainerkarussell der NFL dreht sich. Obwohl die meisten Position inzwischen vergeben sind, werden nach wie vor Jobs vergeben - oder Trainer entlassen. Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden neu angestellt? ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte im Ticker zusammen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 28. Februar, 13:00 Uhr: Nach Rücktritt: Packers präsentieren neuen Coach +++ Zehn Tage nach dem überraschenden Rücktritt von Rich Bisaccia als Special Teams Coordinator der Green Bay Packers hat die Franchise seinen Nachfolger präsentiert. Cam Achord wird künftig in selbiger Position fungieren, das gab die Franchise aus dem US-Bundesstaat Wisconsin in einer Erklärung bekannt. Der 39-jährige Achord war in den vergangenen beiden Spielzeiten als Assistenztrainer der Special Teams bei den New York Giants aktiv. Als der neue Head Coach John Harbaugh im Big Apple vorgestellt wurde, wurde Achord nicht weiter im Trainerstab übernommen. Zuvor hatte er unter anderem als Special Teams Coordinator unter Bill Belichick bei den New England Patriots gearbeitet. Die Special Teams sind eine große Problemstelle der Packers. Mit durchschnittlich 5,6 Yards pro Punt Return haben sie den schlechtesten Wert der gesamten Liga.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 18. Februar, 6:23 Uhr: Rich Bisaccia tritt überraschend als Packers-Coach zurück +++ Überraschung bei den Green Bay Packers: Special Teams Coordinator und Assistant Head Coach Rich Bisaccia tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das bestätigte das Team am späten Dienstagabend. "Ich bin der Franchise unfassbar dankbar für die Zeit, gleichzeitig freue ich mich auf das, was in Zukunft auf mich und meine Familie wartet", sagte Bisaccia. Der ehemalige Head Coach der Las Vegas Raiders wurde nach der Saison 2021 zum Koordinator der Special Teams ernannt, stand jedoch zuletzt öfter in der Kritik. Laut Insider Ian Rapoport wird er in der kommenden Saison keine Aufgabe in der NFL übernehmen. Auch interessant: NFL: Miami Dolphins entlassen Bradley Chubb - Bühne frei für einen Umbruch

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL: Fanartikel-Panne! Neues Titans-Logo geleakt?

+++ 9. Februar, 7:10 Uhr: Klint Kubiak bestätigt Unterschrift bei Raiders +++ Kurz nach dem großen Triumph beim Super Bowl LX bestätigt Klint Kubiak, dass er die Seattle Seahawks verlassen und als Head Coach bei den Las Vegas Raiders anheuern wird. "Ihr Jungs wisst, dass ich nach Las Vegas gehe. Ich freue mich total darauf", betonte der bisherige Offensive Coordinator nach dem 29:13 über die New England Patriots. Auf weitere Nachfrage ergänzte er: "Zur Hölle, ja, ich gehe dorthin." Die offizielle Verkündung seitens der Franchise aus der Zocker-Metropole steht noch aus. Kubiak verbrachte damit nur eine Saison in Seattle. Zuvor war er in verschiedenen Rollen bei den Minnesota Vikings, den Denver Broncos, den San Francisco 49ers und den New Orleans Saints tätig.

- Anzeige -