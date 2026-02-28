American Football
NFL: Tom Brady als Mentor? Für Fernando Mendoza "wäre die Möglichkeit fantastisch"
- Veröffentlicht: 28.02.2026
- 13:01 Uhr
- Malte Ahrens
Fernando Mendoza gilt als wahrscheinlicher Nummer-1-Pick im NFL Draft 2026. Diesen haben bekanntlich die Las Vegas Raiders. Dort könnte der junge Ballwerfer auf Tom Brady treffen.
Fernando Mendoza hat sich am Rande des NFL Combine zu einem möglichen Engagement bei den Las Vegas Raiders geäußert. Dort ist Tom Brady Anteilseigner und daher ein möglicher Mentor.
"Ja, wer hat Tom Brady nicht bewundert", sagte der potenzielle Nummer-1-Pick des Draft 2026 auf einer Pressekonferenz auf die Frage, wie eine Wahl der als Erstes pickenden Raiders und ein damit einhergehendes Treffen mit Brady für ihn wären.
Und weiter sagte Mendoza: "Diese Möglichkeit wäre einfach fantastisch. Tom Brady ist, glaube ich, mit großem Abstand der beste Quarterback aller Zeiten."
Mit der Indiana University gewann der Quarterback die nationale Meisterschaft in der NCAA, und auch persönlich war er erfolgreich. Mendoza gewann die prestigeträchtige Heisman Trophy in seiner letzten College-Saison.
Brady scoutete Mendoza während Titel-Match
Trotz allem möchte er nicht überschwänglich sein: "Die Möglichkeit, von ihm zu lernen, würde mir sehr viel bedeuten. Ich bin total aufs Lernen fokussiert. Es wird eine lange Reise. Und vielleicht so einen Mentor zu haben, wäre ziemlich beeindruckend und bedeutungsvoll."
Brady und ein Großteil der Raiders-Führung waren im vergangenen Monat im Süden Floridas, um Mendoza und die Indiana Hoosiers im nationalen Meisterschaftsspiel gegen die Miami Hurricanes spielen zu sehen.
Mendoza sagte, er habe das erst nach dem Spiel erfahren, obwohl er zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt zum Team hätte haben können.
Beim Combine konnte er das ändern und sprach sogar mit dem "GOAT": "Als ich zum formellen Interview mit den Raiders kam, konnte ich Brady kurz am Telefon 'Hallo' sagen. Das war etwas ganz Besonderes für mich. Ich freue mich darauf, ihn eines Tages persönlich zu sehen und von ihm zu lernen."
