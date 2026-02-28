Fernando Mendoza gilt als wahrscheinlicher Nummer-1-Pick im NFL Draft 2026. Diesen haben bekanntlich die Las Vegas Raiders. Dort könnte der junge Ballwerfer auf Tom Brady treffen.

Fernando Mendoza hat sich am Rande des NFL Combine zu einem möglichen Engagement bei den Las Vegas Raiders geäußert. Dort ist Tom Brady Anteilseigner und daher ein möglicher Mentor.

"Ja, wer hat Tom Brady nicht bewundert", sagte der potenzielle Nummer-1-Pick des Draft 2026 auf einer Pressekonferenz auf die Frage, wie eine Wahl der als Erstes pickenden Raiders und ein damit einhergehendes Treffen mit Brady für ihn wären.

Und weiter sagte Mendoza: "Diese Möglichkeit wäre einfach fantastisch. Tom Brady ist, glaube ich, mit großem Abstand der beste Quarterback aller Zeiten."

Mit der Indiana University gewann der Quarterback die nationale Meisterschaft in der NCAA, und auch persönlich war er erfolgreich. Mendoza gewann die prestigeträchtige Heisman Trophy in seiner letzten College-Saison.