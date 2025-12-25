Die Cowboys gewinnen ein umkämpftes NFC-East-Duell. Highlights sind zwei lange Touchdowns. Playoff-Chancen hatten beide Teams schon vor dem Spiel nicht mehr. Die Dallas Cowboys haben am Donnerstag ein umkämpftes NFC-East-Duell bei den Washington Commanders mit 30:23 gewonnen. Im ersten Weihnachtsspiel der NFL brachte es der starke Cowboys-Quarterback Dak Prescott auf 307 Passing Yards und zwei Touchdowns. Commanders-QB Josh Johnson warf für 198 Yards, blieb aber ohne Touchdown. Für ein Highlight sorgte Cowboys-Receiver KaVontae Turpin, der seine einzige Reception des Spiels in einen 86-Yards-Touchdown verwandelte. Bei den Commanders überragte Rookie-Running-Back Jacory Croskey-Merritt mit 105 Rushing Yards und zwei Touchdowns. ran tippt Week 17: Wer gewinnt den Tank Bowl?

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Playoff-Chancen hatten beide Teams schon vor dem Spiel nicht mehr. Die Cowboys stehen nun bei einer Bilanz von 7-8-1, die Commanders bei 5-11.

Prescott und Ferguson punkten direkt Direkt im Opening Drive sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Northwest Stadium der Commanders einen Touchdown. Prescott fand seinen Tight End Jake Ferguson, der sich im Laufe der zweiten Halbzeit an der Wade verletzte, mit einem Sechs-Yards-Pass. Die Commanders antworteten schnell, ein langer Lauf von Deebo Samuel wurde aber vor der Endzone gestoppt. Kicker Jake Moody verkürzte für das Team aus der US-Hauptstadt per Field Goal. Auch im zweiten Viertel dominierte zunächst das Laufspiel der Cowboys. Mit seinem elften Touchdown der Saison brachte Running Back Javonte Williams, der ebenfalls wenig später verletzungsbedingt nicht weitermachen konnte, das Team aus Texas mit 14:3 in Führung.

KaVontae Turpin mit 86-Yards-Touchdown Washington bekam in dieser Phase wenig Zugriff, die Cowboys bauten die Führung durch einen 86-Yard-Touchdown von Wide Receiver Turpin aus. Prescott warf den Ball kurz vor der eigenen Endzone, Turpin schnappte sich das Ei in der Mitte des Feldes und war nicht mehr zu stoppen. Noch vor der Halbzeitpause gelang den Commanders dann der erste Weihnachts-Touchdown - Running Back Croskey-Merritt trug den Ball aus kurzer Distanz in die Endzone. Cowboys-Kicker Brandon Aubrey sorgte auf der anderen Seite des Feldes per Field Goald für den 24:10-Halbzeitstand.

