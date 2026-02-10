Left Tackle Will Campbell sah bei der Super-Bowl-Niederlage der New England Patriots mehrfach nicht gut aus. Jetzt verkündete Head Coach Mike Vrabel, wie es mit dem Offensive Lineman weitergeht.

Die Niederlage der New England Patriots im Super Bowl LX gegen die Seattle Seahawks (13:29) hatte viele Gesichter, besonders im Fokus der Analysten stand jedoch Will Campbell. Der Left Tackle schaffte es nicht, seinen Quarterback Drake Maye vor dem gewaltigen Druck der Seahawks-Front zu beschützen.

Laut "Next Gen Stats" der NFL ließ der 22-Jährige allein in diesem einen Spiel 14 Pressures auf Maye zu - ligaweiter Höchstwert in der abgelaufenen Saison. Es war der negative Höhepunkt einer vor allem in den finalen Wochen schwachen Saison des Rookies, den die Patriots immerhin an vierter Stelle im 2025er-Draft gepickt hatten.

Fragezeichen, ob Campbell in der NFL tatsächlich als Tackle den Durchbruch schaffen kann oder ob er nicht eher als Guard im Zentrum der Offensive Line besser aufgehoben wäre, gab es bereits vor dem Draft. Seine jüngsten Leistungen gerade im Super Bowl befeuerten die Diskussion erneut. Wie also geht es für ihn weiter?

Head Coach Mike Vrabel stellte sich nun demonstrativ vor seinen Schützling und betonte, dass die Patriots weiterhin mit Campbell als Left Tackle planen. "Will ist 22 Jahre alt, er ist unser Left Tackle. Er wird besser und stärker werden", sagte Vrabel am Dienstag bei seiner Saisonabschluss-PK.