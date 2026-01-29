- Anzeige -
NFL - Denver Broncos: Ärger zwischen Head Coach Sean Payton und Quarterback Bo Nix?

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 08:54 Uhr
  • ran.de

Broncos-Coach Sean Payton äußert sich über die Verletzungsanfälligkeit von Quarterback Bo Nix - doch dieser widerspricht.

Zoff bei den Denver Broncos? Im Divisional-Round-Spiel der Playoffs gegen die Buffalo Bills hatte sich Quarterback Bo Nix einen Knöchelbruch zugezogen. Die NFL-Saison war damit für ihn frühzeitig beendet.

Jüngst erklärte Cheftrainer Sean Payton, Ärzte hätten festgestellt, dass Nix "anfällig" für eine solche Verletzung sei, als sie diese operativ behandelten. Eine Aussage, der der Spielmacher selbst nun widersprochen hat.

Zum ersten Mal seit seiner Operation trat der 25-Jährige vor die Presse und stellte klar, dass sein Knöchel "nicht prädisponiert" sei und Payton möglicherweise etwas "verwechselt" habe.

Der Signal Caller hatte sich bereits an der Highschool und auf dem College den Knöchel gebrochen, erklärte aber, Payton hätte nicht über die früheren Operationen seines Spielers sprechen sollen. "Sean hätte nicht sagen sollen, wie viele Operationen ich hatte, weil er das nicht weiß", sagte Nix.

Nix widerspricht Payton

So hält sich Nix nicht für verletzungsanfällig und verwies stattdessen auf eine lange Zeit ohne derartige Probleme. So habe er "absolut" keine Bedenken, sein aktueller Knöchelbruch könnte seine sportliche Zukunft in irgendeiner Weise beeinträchtigen.

"Was die Belastbarkeit angeht, so habe ich seit etwa vier Jahren, wahrscheinlich über 60 Spiele in Folge, gespielt und kein Spiel verpasst", sagte der Spielmacher laut "Denver Post".

Übrigens: Auch in der Vorbereitung auf die neue Saison sieht Nix kein Problem. So geht er davon aus, dass er zum gleichen Zeitpunkt mit dem Training beginnen kann, an dem er begonnen hätte, hätte er sich nicht verletzt.

