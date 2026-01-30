NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN
NFL - Keine Lust auf die Las Vegas Raiders: Bleibt Webb bei den Denver Broncos?
- Veröffentlicht: 30.01.2026
- 08:10 Uhr
- ran.de
Nicht jeder Head-Coach-Job in der NFL ist attraktiv. Das gilt auch für die Las Vegas Raiders. Nun soll der nächste aussichtsreiche kandidat abgesagt haben.
Die Las Vegas Raiders haben eine Horror-Saison hinter sich. Mit einer 3:14-Bilanz waren sie das schlechteste Team der NFL.
Was die Attraktivität nicht steigert, was die Suche nach einem neuen Head Coach angeht. Die Raiders hatten sich nach der Spielzeit von Legende Pete Carroll nach nur einem Jahr getrennt.
Für Broncos-Quarterbacks-Coach Davis Webb sind die Aussichten auf den Nummer-eins-Pick und eine Zusammenarbeit mit Mitbesitzer Tom Brady offenbar aber nicht Anreiz genug, bei den Raiders anzufangen.
NFL: Davis Webb will lieber bei den Broncos bleiben
Laut NFL-Insider Ian Rapoport plant Webb, sich aus dem Suchprozess der Raiders zurückzuziehen. Er gelte stattdessen als Top-Kandidat für den Posten des Offensive Coordinators bei seinem aktuellen Team. Zudem sollen ihm weitere Anfragen für OC-Positionen vorliegen.
Während Webb wenig Lust auf die Raiders hat, soll Seahawks-OC Klint Kubiak laut Rapoport vor seiner Reise zum Super Bowl noch zweite Interviews mit den Raiders und den Arizona Cardinals führen.