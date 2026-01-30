NFL - Keine Lust auf die Las Vegas Raiders: Bleibt Webb bei den Denver Broncos?

Nicht jeder Head-Coach-Job in der NFL ist attraktiv. Das gilt auch für die Las Vegas Raiders. Nun soll der nächste aussichtsreiche kandidat abgesagt haben.

Die Las Vegas Raiders haben eine Horror-Saison hinter sich. Mit einer 3:14-Bilanz waren sie das schlechteste Team der NFL.

Was die Attraktivität nicht steigert, was die Suche nach einem neuen Head Coach angeht. Die Raiders hatten sich nach der Spielzeit von Legende Pete Carroll nach nur einem Jahr getrennt.

Für Broncos-Quarterbacks-Coach Davis Webb sind die Aussichten auf den Nummer-eins-Pick und eine Zusammenarbeit mit Mitbesitzer Tom Brady offenbar aber nicht Anreiz genug, bei den Raiders anzufangen.