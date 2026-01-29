NFL - Nach Diskussionen um Bill Belichick: Hall of Fame droht ihren Auswahlmitgliedern

Nach der verweigerten Aufnahme von Bill Belichick in die Hall of Fame spricht diese gegenüber den Auswahlmitgliedern eine Drohung aus.

Eigentlich dürfte niemand daran gezweifelt haben, dass NFL-Legende Bill Belichick in seinem ersten möglichen Jahr in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen wird, doch es kam anders.

Die Ablehnung des langjährigen Patriots-Head-Coaches, er hatte Berichten zufolge nicht die erforderliche Anzahl an Stimmen bekommen, sorgte für heftige Reaktionen.

Nun hat auch die Hall of Fame selbst eine Erklärung zu der Thematik veröffentlicht. "Die Pro Football Hall of Fame versteht und respektiert die leidenschaftliche Reaktion vieler Fans, Medienvertreter und Mitglieder der Hall of Fame selbst angesichts der veröffentlichten Berichte über die Abstimmungsergebnisse für die Klasse von 2026”, heißt es dort.

"Es ist genau diese Leidenschaft, die das Spiel vorantreibt. Die Hall of Fame respektiert auch die Mitglieder des Auswahlkomitees, wenn sie sich an die Satzung des Auswahlverfahrens halten. Es ist eine Ehre, als Auswahlmitglied zu fungieren."